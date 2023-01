Palau: il 2023 si apre con “Caccia il tesoro”

Con l’inizio di questo 2023, alcuni giorni lavorativi, prima dell’attesissimo “Ponte della Befana”, che quest’anno regala una tre giorni ancora all’insegna di condizioni climatiche che ci portano all’aria aperta

Palau: il 2023 si apre con “Caccia il tesoro”- Così alla Fortezza di Monte Altura (Palau) si inaugurano le aperture del 2023. Oltre alle richiestissime visite guidate dall’Epifania a domenica 8 gennaio, sabato 07.01.2023 ci sarà per tutto il giorno l’Evento gratuito “Caccia il Tesoro”.

Patrocinata dal Comune di Palau (Settore Socio Culturale) ed inserita nel palinsesto del Natale Palaese, è rivolta a bambini in team con i genitori, è adatta ai ragazzi, come ai più competitivi tra sportivi e strateghi. Ispirata da oggetti e dinamiche dell’orienteering, viene reinterpretata per essere una divertentissima competizione.

Il campo di gara sarà completamente all’interno della Fortezza di Monte Altura. Le lanterne con il punzone che timbra il tagliando sono posizionate proprio come indicato nella mappa, ma da dove passare per raggiungerle fa la differenza. Soprattutto perché sarà squalificato chi volesse correre e vincerà chi avrà nel tagliando più punzonature corrette, nel minor tempo. Studia la mappa, guarda il campo di gara attorno a te, lancia la tua strategia per vincere. Prepara le gambe, perché ci sarà da camminare parecchio. Ridi, perché qualche errore di valutazione sarà tragico. Reinventa la tua strategia mentre sei in gara. Sfidati, sfidali, divertiti. Il regolamento di gara e la mappa con la posizione dei tesori saranno rese disponibili in ordine di arrivo nel sito, non oltre 10 minuti prima della partenza di ciascuno.

Si inizia alle 10:30 e si termina alle 17:30. La prenotazione non sarà obbligatoria, ma consigliata per avere certezza di poter partecipare. Vi saranno partenze scaglionate nella misura di massimo un concorrente ogni 2 minuti, per un massimo di 30 concorrenti ora presenti sul campo di gara. La prenotazione evita l’attesa di un posto libero e garantisce la possibilità di partecipare. Il numero massimo dei concorrenti possibili è quindi pari a 210 persone (30 pax/h x 7 h).

All’ora di pranzo, saranno disponibili i panini con gli arrosti (a pagamento) preparati sul momento. Per partecipare alle visite guidate dell’ex Compendio Militare (disponibili tutti i tre giorni), è previsto il canonico biglietto da 5,00€/persona. La partecipazione a “Caccia il Tesoro” (solo sabato 07.01.2023) è del tutto gratuita.

I Musei Palaesi (Etnografico, Fortezza Monte Altura e Roccia dell’Orso), dal 01.04.2023 saranno visitabili tutti i giorni senza necessità di prenotazione.