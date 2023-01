Ospedale Segni di Ozieri, Pronto Soccorso: “Chiusura temporanea per assenza improvvisa del personale”

“In seguito all’assenza improvvisa e non programmabile del personale in servizio, si comunica che per ragioni contingenti il Pronto Soccorso dell’Ospedale Segni di Ozieri resterà chiuso nelle ore notturne dalla giornata di oggi e sino al rientro in servizio del personale, e comunque entro la data del 16 gennaio.

Il servizio di Pronto Soccorso di Ozieri verrà garantito dalle ore 08.00 alle ore 20.00: la Asl di Sassari ha provveduto a inviare la comunicazione alla rete di Emergenza-urgenza regionale.

Tra le strade percorse dall’Azienda per evitare la chiusura notturna vi è lo scorrimento della graduatoria del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di medici di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, pubblicata da Ares [Azienda regionale della salute n.d.r.] in data odierna (determina n. 37 del 5.01.2023).

Qualora si riuscisse a riattivare prima il Servizio, la popolazione verrà tempestivamente avvisata“.