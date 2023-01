Oristano, ospedale San Martino: interruzione dei ricoveri nel reparto di Medicina. Domani il vertice

La riunione è stata voluta dal primo cittadino di Oristano, Massimiliano Sanna, dopo le notizie riguardanti l’interruzione dei ricoveri nel reparto di Medicina del nosocomio cittadino

“È necessaria una riunione urgente dell’ufficio di presidenza della conferenza dei distretti sanitari. Al centro dell’attenzione l’esame della sempre più grave situazione di sofferenza che caratterizza l’Ospedale San Martino di Oristano. L’interruzione dei ricoveri nel reparto di Medicina non può essere sottovalutata, né lasciata irrisolta. Occorre infatti una pronta risposta per ripristinare i necessari livelli di assistenza sanitaria”.

A queste dichiarazioni rilasciate dal Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna hanno fatto seguito i contatti intercorsi tra il primo cittadino, i presidenti dei tre Distretti sanitari della provincia (Luigi Tedeschi, Francesco Mereu e Stefano Licheri) e l’Amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente. Al termine delle interlocuzioni si è cordato un vertice programmato per domani.

Invitato all’incontro anche il direttore generale della ASL Angelo Serusi, firmatario venerdì scorso – insieme al direttore sanitario Antonio Pinna – della comunicazione ufficiale inviata all’Areus, alle centrali del 118 e all’assessorato regionale alla sanità in cui si chiedeva di bloccare i ricoveri in area medica per i successivi 4 giorni a causa della mancanza di posti letto nel reparto di medicina e nell’area dell’Osservazione Breve del Pronto Soccorso.

Dal Comune di Oristano è inoltre partito un appello verso Cagliari: “Chiediamo un incontro con il neo assessore alla Sanità Carlo Doria. Il problema di oggi del reparto di Medicina del San Martino è solo l’ultimo. Tutti conosciamo fin troppo bene i problemi irrisolti della sanità oristanese. È necessario fornire risposte su un tema, quello della sanità, su cui si giocano i diritti fondamentali dei cittadini”.

