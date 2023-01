Oristano, “Nidi Gratis”: aperte le domande per i contributi per il periodo settembre-dicembre 2022

I contributi sono concessi per l’abbattimento della retta di frequenza a nidi e micronidi pubblici o privati

Bando “Nidi Gratis”

Sono aperti i termini del bando “Nidi Gratis” per la presentazione delle domande per i contributi per l’abbattimento della retta di frequenza a nidi e micronidi pubblici o privati, per il periodo settembre-dicembre 2022.

Possono presentare domanda di contributo per il primo periodo (gennaio – luglio 2022) anche le famiglie che non hanno inoltrato o completato la domanda entro la scadenza prevista. Le richieste verranno ammesse con riserva e l’eventuale pagamento del contributo avverrà fino a esaurimento delle risorse.

I requisiti

La misura “Nidi Gratis” prevede un contributo massimo di 200 euro mensili (per la durata massima di 11 mesi), parametrato in due differenti scaglioni ISEE. Possono presentare la domanda i nuclei familiari, anche monogenitoriali, comprese le famiglie di fatto, che abbiano i seguenti requisiti:

advertisement

siano composti da uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due anni e 365 giorni), anche in adozione o affido;

aver presentato all’INPS l’ISEE 2022 per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare;

aver presentato la domanda per il “Bonus Nidi INPS”.

“Il contributo – precisa l’Assessore Porcu – è cumulabile con le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati. É riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non superi i 40 mila euro. L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno. Può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei tre anni”.

Contatti e modalità di invio della domanda

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile scrivere alla mail primainfanzia@comune.oristano.it o contattare gli uffici comunali ai numeri 0783 791 236 e 328 294 1711, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Le domande, compilate sull’apposita modulistica, dovranno essere inoltrate entro le ore 13 del 10 febbraio 2023 per posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.oristano.it o alla pec istituzionale@pec.comune.oristano.it, tramite posta o a mano al Protocollo del Comune in piazza Eleonora 25.

Per accedere a tutta la modulistica, clicca qui

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui