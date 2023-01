Oristano – In città un Capodanno 2023 col botto

Capodanno col botto ieri sera a Oristano nella piazzetta Corrias, dove alle 22,30 è iniziato l’intrattenimento con la musica dance, con una sequenza musicale mixata da due grandi dj: Antonello Paba e Francesco Cinelli. La serata è stata presentata dalla speaker radiofonica Mariangela Puddu e dal direttore di Radio Music Factory Oristano, Paolo Frau.

La piacevole serata è stata molto apprezzata dal grande pubblico che ha colmato l’intera piazza. Con musica, balli, allegria e tanto entusiasmo è stato accolto il Nuovo Anno, nella speranza che sia davvero felice per tutti.

Seguitissimo anche il concerto di Emis Killa in piazza Eleonora subito dopo lo scoccare della mezzanotte. Due le feste in programma, una in piazza Corrias e l’altra in piazza Eleonora, entrambe hanno preso il via alle 22,30 ed entrambe stracolme di gente entusiasta e festante come non se ne vedeva da tempo.

Rispetto alle feste degli anni passati, il Comune di Oristano ha puntato su uno spettacolo di sicuro richiamo in piazza Eleonora con Emis Killa, che ha portato sul palco i suoi migliori successi e i brani contenuti nell’album, disco di platino del 2012, “L’erba cattiva”, e un altro con discoteca all’aperto presentato da Mariangela Puddu e Paolo Frau, mentre alla consolle hanno fatto faville Antonello Paba e Francesco Cinelli.