Oristano ha festeggiato la nuova centenaria Michela Mele

Oristano ha festeggiato una nuova centenaria: Michela Mele. Ieri, a brindare insieme a signora Michela c’erano i figli, i nipoti e i pronipoti. Il Sindaco Massimiliano Sanna le ha consegnato una targa ricordo a nome della comunità cittadina.Nata a Siamanna il 22 gennaio 1923, si trasferì a Donigala in giovane età. Sposata con Valentino Paderi da cui ha avuto 5 figli e con cui negli anni ’60 emigrò a Torino. Nel capoluogo piemontese lavorò come custode. Con l’arrivo della pensione il rientro nell’isola, a Donigala dove ha vissuto fino a poco tempo fa dedicandosi alla famiglia e all’hobby dei lavori all’uncinetto. Donna molto attiva, signora Michela ha sempre amato curare personalmente la casa: fino a quando ha potuto, non troppo tempo fa, si occupava anche di andare a raccogliere la legna per il caminetto.