Oristano – Aperte le iscrizioni per il 25° corso di fotografia dell’Associazione Cultuale Dyaphrama che comincerà l’undici gennaio prossimo

Fase didattica: Dal 11 gennaio al 13 maggio > 15 lezioni in aula e (almeno) 8 esercitazioni pratiche.

Fase espositiva: Dal 17 al 31 maggio selezione foto e allestimento mostra, dal 1° al 4 giugno apertura mostra.

L’Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano, ha iniziato a raccogliere le iscrizioni per il 25° Corso di fotografia che inizierà mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 21.00 presso la sede sociale di Via Della Conciliazione, 58 ad Oristano. Un traguardo importante per la prima associazione fotografica oristanese e una delle più importanti della Sardegna, attiva già dal 1995 per volontà di 9 appassionati, oggi i soci sono quasi 50, e l’associazione continua a proporre il collaudato corso di fotografia analogico digitale che negli anni ha consentito a tantissimi di avvicinarsi all’arte fotografica e di perfezionare la propria passione. Il corso inizia mercoledì 11 di gennaio 2023 ed è articolato in due fasi:Questo 25° corso è studiato per facilitare l’apprendimento della tecnica fotografica e l’uso della fotocamera, acquisire i principali rudimenti di composizione e linguaggio fotografico, imparare a progettare una foto o un racconto per immagini, avvicinarsi ai più diffusi software di post produzione, comprendere l’uso della luce controllata …e tanto altro! Lo spazio a disposizione consente di effettuare le lezioni con la distanza e la sicurezza sanitaria necessarie, per cui salvo disposizioni restrittive Dyaphrama conta di fare il corso in presenza per dare la migliore qualità didattica possibile. La associazione è comunque attrezzata per la eventuale somministrazione online. Per qualsiasi informazione si può chiama il 348 450 2403 o scrivere a dyaphrama@gmail.com