Open day 2023 del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari

Per l’Istituto sassarese, condotto dal Rettore Stefano Manca, si tratta di un momento importante per far conoscere la propria offerta formativa in una serata dedicata ai futuri allievi e ai loro genitori, dove troveranno spazio le lingue e le lettere classiche, le attività sportive, i laboratori di lingue e il fascino dell’Oriente attraverso l’indirizzo cinese.

