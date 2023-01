Oltre un milione di euro per un chilometro e 300 metri di nuove condotte nel comune di Oristano

L’intervento recentemente approvato dall’Egas si aggiunge ai lavori licenziati nel mese di ottobre per ulteriori 550 mila euro.

advertisement

Oltre un milione di euro per nuove condotte nel comune di Oristano

Cagliari, 12 Gennaio 2023

Oltre un milione di euro per contrastare il grave fenomeno della dispersione idrica nel comune di Oristano.

È stato recentemente approvato, con determinazione dirigenziale n. 1 del 9 gennaio scorso, dall’Egas, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, un nuovo importante intervento sulla rete del centro abitato di Oristano:

che prevede il rifacimento di oltre un chilometro e 300 metri di condotte per un investimento pari a 1 milione e 25 mila euro.

L’intervento si aggiunge ad un altro progetto, sempre redatto dai tecnici del gestore del servizio Abbanoa SpA, che aveva ottenuto il nulla osta dall’ente nel mese di ottobre:

un investimento da 550 mila euro per 740 metri di nuove condotte in Via Cavour, Via V. Casu, Via Torbeno Falliti e Viale della Libertà.

Il progetto approvato dall’Egas

Nel progetto recentemente approvato dall’Egas, invece, si procederà al rifacimento delle condotte in Via Degli Artigiani Via Sebastiano Mele, Via Curreli, Via Dei Muratori, Via Dei Fabbri e Via Salvo D’Acquisto e alla dismissione della condotta di Via Campanelli.

Le cause del fenomeno delle rilevanti perdite idriche nel comune di Oristano sono da ricondursi, così come accade in altri centri dell’isola, all’impiego in passato di materiali non più idonei a sopportare le sollecitazioni alle quali sono sottoposte quotidianamente le tubazioni di rete.

Per i nuovi interventi verrà utilizzata la ghisa sferoidale, materiale altamente performante e durevole.

Il progetto recentemente approvato dall’Egas è immediatamente cantierabile e conta su risorse già disponibili, a valere su un più ampio finanziamento di 68 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 destinato al miglioramento dell’efficienza della distribuzione dell’acqua per il consumo umano, attraverso il risanamento strutturale e il riassetto funzionale delle reti di distribuzione idropotabile dei centri urbani con maggiori criticità della Sardegna.

Dichiarazioni

Il Presidente di Egas Fabio Albieri:

“l’Egas sta lavorando incessantemente per mettere un freno reale alla dispersione idrica, fenomeno estremamente grave nell’isola.

La salvaguardia dell’acqua è uno dei fari principali del nostro operato e con le azioni che stiamo compiendo negli ultimi mesi non solo cerchiamo di preservare al massimo questo bene prezioso, ma vogliamo offrire a tutti i comuni della Sardegna le migliori garanzie per un approvvigionamento idrico stabile e duraturo”.