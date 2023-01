Olbia, continuità territoriale, opportunità per AirItaly

OLBIA: CONTINUITÀ TERRITORIALE AEREA. LI GIOI (M5S): “AEROITALIA PUÒ ESSERE UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER GLI EX LAVORATORI AIR ITALY”

“All’apertura delle buste con le offerte delle compagnie aeree Aeroitalia ha ottenuto il punteggio massimo sulle tratte Olbia-Roma Fiumicino e sulla Olbia-Milano Linate. Attendiamo per ora tutte le rassicurazioni che un bando così importante necessita, tuttavia, non possiamo trascurare il fatto che l’ingresso di Aeroitalia nel panorama nazionale dei trasporti rappresenti un’opportunità importante per quanto riguarda l’ambito occupazionale del territorio gallurese”.

“Nonostante si tratti di una compagnia nata ad aprile dello scorso anno, rispetto a Ita e Volotea, Aeroitalia presenta una prospettiva di crescita all’interno del mercato italiano che ci impone di considerare le opportunità che questo fatto rappresenta, anche alla luce della complessa questione sociale che stiamo attraversando.



In Gallura, centinaia di ex lavoratori Air Italy, professionisti con anni e anni di esperienza di volo e un prezioso bagaglio di conoscenze, hanno perso il lavoro, ed è la prima volta che dall’aggiudicazione di un bando per la continuità territoriale emerge la concreta prospettiva di ricollocazione di queste risorse, anche considerando che nel management di Aeroitalia sono già presenti vari manager di Meridiana.

advertisement

Forse – ribadisce Roberto Li Gioi – esiste la possibilità di dare un nuovo orizzonte occupazionale ai lavoratori di Air Italy, che, in alcuni casi, sono stati esclusi dalle selezioni di Ita. Pensiamo non solo al personale di terra e agli assistenti di volo ma anche alla gestione degli hangar e al reparto manutenzione”.

Questo l’intervento del consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi, vice presidente della Commissione Trasporti, che precisa: “Alla base di tutto ci deve essere una profonda analisi sulla solidità economico- finanziaria della nuova compagnia”.

“Inoltre – conclude il consigliere – è d’obbligo che Aeroitalia garantisca tutti i servizi accessori, quali il trasporto dei minori, dei barellati, delle salme e degli animali da affezione, non tralasciando il fondamentale servizio cargo. La compagnia deve infine assicurare la connessione con gli altri voli per evitare che si debbano obbligatoriamente ritirare i bagagli col rischio concreto di perdere le coincidenze”.