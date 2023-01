Nursing Up De Palma: “Presidi di pubblica sicurezza negli ospedali più grandi”. A partire dal Lazio e dalla Campania, per arginare sul nascere il drammatico dilagare le violenze sugli operatori sanitari. Finalmente un’apertura alle nostre richieste ed una proposta concreta da parte del Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi».

Sicurezza ed ospedali: il problema e la risposta del Ministro degli Interni

Aggressioni agli infermieri: 5mila casi all’anno. Queste le violenze ufficialmente denunciate, anche se stima un numero di 10/12mila casi l’anno. Pugni, calci, ecchimosi sul volto, minacce e offese.

Dai 10 ai 13 episodi al giorno, tra violenze fisiche e psicologiche, si consumano negli ospedali italiani.

Finalmente arriva, direttamente dal Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, la ferma volontà di arginare il triste fenomeno.

Le parole del Ministro: “C’è una ferma intenzione del nuovo Governo reinserire i presidi di pubblica sicurezza, a partire da quegli ospedali con bacino di utenza più elevato, a cominciare dal Lazio e dalla Campania”.

E’ necessario anche decongestionare i pronto soccorsi, ricostruendo da zero la sanità di prossimità. Così, si eviterebbe di caricare sugli infermieri il macigno di disservizi e lacune. Proprio queste lacune, nei casi peggiori, sfociano nella rabbia incontrollata dei pazienti e dei loro parenti, che addossano sugli operatori sanitari le responsabilità delle carenze e dei ritardi.



L’appello di De Palma sulla situazione ospedaliera

Tutto questo il nostro sindacato lo chiede a gran voce da ben 3 anni. C’è l’allarme violenze. E non dimentichiamo i rischi che corrono anche i colleghi che lavorano al di fuori degli ospedali, quando vengono chiamati a intervenire, con il 118, a casa dei pazienti.



Non abbiamo mai smesso di raccontare, dice ancora De Palma, quanto triste sia questo vortice di mala cultura, nel quale gli infermieri vengono impropriamente collocati come i cattivi della favola, da neutralizzare e combattere, come i responsabili unici e soli di una lunga attesa in un pronto soccorso o del mancato ricovero di un paziente costretto per giorni a dormire su un barella, o della morte improvvisa di un anziano.

Ma qui non ci sono favole da raccontare, qui c’è solo una drammatica realtà, dove uomini e donne, prima ancora che professionisti della sanità, si ritrovano costretti oggi a fuggire via, a decidere di cambiare vita, dopo la seconda, la terza aggressione nella loro carriera, dando le dimissioni dalla sanità pubblica e allargando così a macchia d’olio quella carenza di personale che mette in ginocchio il nostro sistema», chiosa De Palma.

«Se sarà realizzata, e se sarà estesa anche agli altri presidi ospedalieri come noi chiediamo da tempo, rappresenterà l’unico, vero deterrente a tutela dell’incolumità dei professionisti della sanità».

