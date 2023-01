NUORO. Vaccinazioni anti-Covid, nuove modalità d’accesso

NUORO, 3 GENNAIO 2023 – Da gennaio 2023 niente più prenotazioni attraverso il sistema Poste: si accede direttamente negli ambulatori del Servizio di Igiene e sanità pubblica e dei Distretti.

Dal mese di gennaio 2023 sono cambiate le modalità d’accesso alle vaccinazioni anti-Covid. Due le novità di rilievo nella ASL n. 3 di Nuoro.

La prima: non occorrerà più prenotare l’appuntamento attraverso il sistema Poste, ma si accederà liberamente, presentandosi direttamente nell’ambulatorio muniti di tessera sanitaria.

La seconda: a partire dalla prossima settimana i vaccini Covid saranno effettuati nei seguenti giorni e orari:

Distretto Socio Sanitario di Nuoro (Poliambulatorio, via Alessandro Manzoni n. 38, sotto-piano):

martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30;

Distretto Socio Sanitario di Siniscola (Poliambulatorio, località Sant’Efisio/Isalle):

lunedì dalle ore 8.30 alle 12.00;

Distretto Socio Sanitario di Macomer (Poliambulatorio, località Nuraghe Ruiu):

giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00;

Distretto Socio Sanitario di Sorgono (presso Ospedale San Camillo, corso IV Novembre):

mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00.

Vaccinazione antinfluenzale

Prosegue, parallelamente, la campagna antinfluenzale nei centri vaccinali della provincia, per venire incontro alle esigenze della popolazione, in particolare di quella più anziana e fragile.

A Nuoro città le vaccinazioni contro l’influenza stagionale vengono effettuate, sempre senza prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 11.00, negli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, in via Trieste n. 80.

A Siniscola (Poliambulatorio, località Sant’Efisio/Isalle) il martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00.

A Macomer (Poliambulatorio, località Nuraghe Ruiu) da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 11.30.

A Sorgono (presso Ospedale San Camillo, corso IV Novembre) il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

Vaccinazione a domicilio

Per contatti o per informazioni inerenti la vaccinazione a domicilio delle persone non deambulanti, è possibile telefonare ai seguenti numeri:

Distretto Socio Sanitario di Nuoro tel. 0784 240074/075

Distretto Socio Sanitario di Siniscola tel. 0784 871351/52/53

Distretto Socio Sanitario di Macomer tel. 3458990508

Distretto Socio Sanitario di Sorgono tel. 0784 623206.