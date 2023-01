Nuoro. Stop all’obbligo di Green pass per l’accesso Alle strutture sanitarie

NUORO, 18 GENNAIO 2023 – Anche nelle strutture sanitarie di Nuoro, così come prevedono le recenti disposizioni ministeriali, non sarà più necessario esibire il green pass.

Per accedere ai Pronto soccorso del San Francesco e del San Camillo, ad esempio, non sarà più obbligatoria l’esecuzione di un test antigienico o molecolare, che potrà comunque essere richiesto a seconda delle circostanze, riservando l’indagine con tampone molecolare per i casi negativi al test antigienico che manifestino sintomi respiratori acuti o ai soggetti immunodepressi.

Test sempre previsto per i pazienti che necessitano di ricovero (programmato o richiesto in seguito all’accesso al pronto soccorso):

in caso di positività al tampone e in assenza di sintomi di malattia di Covid-19 il ricovero potrà avvenire in isolamento respiratorio nel reparto dedicato al trattamento della patologia prevalente per la quale si è richiesta assistenza alla struttura ospedaliera.

Nei reparti di degenza è consentito l’accesso ai familiari e ai visitatori che non abbiano sintomi riconducibili al Covid e non abbiano avuto contatti stretti a rischio.

Resta l’obbligo di indossare la mascherina di protezione Ffp2, l’igienizzazione delle mani e la misura della temperatura all’ingresso della struttura

L’ASL n. 3 ha condiviso delle linee guida aziendali, fermo restando che nei reparti di degenza e nel pronto soccorso sarà sempre consentito l’accesso di un accompagnatore o del caregiver in presenza di pazienti minori, disabili, anziani (ultraottantenni) o di donne in gravidanza.

Negli ultimi due anni la ASL n. 3 di Nuoro è sempre stata in prima linea nell’aggiornare costantemente, praticamente in tempo reale, le nuove normative, modulando e rimodulando le indicazioni operative interne per le strutture ospedaliere e territoriali, al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali, regionali, ma anche tenendo conto delle particolari condizioni della situazione locale.