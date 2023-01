Nuoro, presentate attività per il centro Arcobaleno

NUORO, PRESENTATE IN COMUNE LE ATTIVITÀ PER IL 2023 DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ARCOBALENO

Quindici anni di attività, circa 500 iscritti annuali dai 25 ai 90 anni d’età, decine di corsi e laboratori organizzati per soddisfare le esigenze di tutte le fasce della popolazione. Sono i numeri del centro polifunzionale Arcobaleno di via Brigata Sassari che si appresta a inaugurare il 2023 con le nuove iniziative rivolte agli iscritti, illustrate stamattina in Comune dall’assessora alle Politiche sociali Fausta Moroni insieme alla coordinatrice del centro Rosa Canu, coadiuvata dagli educatori professionali Sonia Mele e Pietro Era.

Il tutto con il prezioso supporto del comitato degli anziani presieduto da Gabriela Degortes e composto da Anna Manza, Martina Contu, Grazia Careddu, Bastiano Mattu, Elvio Montis.

Il programma delle attività per il 2023 prevede corsi, laboratori, cineforum, progetti, tutti condotti da esperti insegnanti, tesserati ed educatori del centro. Nel dettaglio, un corso di ginnastica dolce tenuto da Kley Rodriguez; scuola di balli sociali di gruppo e coppia condotto da Manuela Serra; laboratorio di ricamo condotto da Tomasina Guccini; laboratorio di lingua spagnolo tenuto dalla madre lingua Alejandra Canedo; corso di yoga tenuto da Lara Puddu; laboratorio di teatro condotto da Anna Destefanis; laboratorio di cucina dolce e salato, condotto dalla tesserata Angela Sardu; laboratorio di riparazioni-cucito gestito dalla tesserata Angela Galante.

Durante l’anno saranno organizzati anche gite sociali e soggiorni climatici; il cineforum, rassegna cinematografica presentata dall’educatore Pietro Era in collaborazione con il personale del centro polifunzionale; salotto di lettura; laboratori creativi a tema, gestiti dal personale esperto del centro e coordinati dall’educatrice Sonia Mele; giornate culturali fuori città aperte agli iscritti ultra cinquantacinquenni. Si terranno, inoltre, seminari di cultura generale e di informazione sanitaria in collaborazione con la Asl e sono previste serate danzanti in occasione delle festività.

«Finalmente riprendiamo le attività del centro Arcobaleno senza le restrizioni causate dall’emergenza Covid», dichiara l’assessora Moroni. «Da quest’anno possiamo riproporre tutte le iniziative che avevamo sempre in calendario, con in più le novità dei laboratori di yoga e di teatro. Un ringraziamento doveroso va al personale che lavora ogni giorno nella struttura e uno in particolare lo voglio rivolgere al comitato degli anziani, che ci stimola di continuo e rappresenta un pilastro del centro».

«Siamo felici che il centro riapra al cento per cento con tutte le sue attività – afferma la presidente del comitato Gabriela Degortes -, continueremo a fare le nostre proposte a cui il personale cerca sempre di venire incontro».

Le attività del centro Arcobaleno sono rivolte ai cittadini residenti in città e nei paesi del distretto Plus e si svolgono nell’ottica dell’integrazione tra più generazioni, ad esclusione della ginnastica dolce, destinata a chi ha compiuto i 55 anni.

Per partecipare alle iniziative è necessario possedere la tessera annuale di iscrizione al centro “Arcobaleno” che ha un costo di 15 euro. Per l’adesione bisogna rivolgersi all’ufficio di coordinamento del centro polifunzionale di via Brigata Sassari 21, tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30.

Per informazioni si può telefonare ai numeri 0784/216975-977 – 0784/216977 – 0784/216978, oppure scrivere una mail a sonia.mele@comune.nuoro.it o pietro.era@comune.nuoro.it