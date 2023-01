Nuoro: maltempo, operativi mezzi spargisale

Maltempo a Nuoro: le comunicazioni ufficiali

Maltempo e viabilità cittadina.

Ultimamente si sta abbattendo su Nuoro e provincia un abbassamento drastico delle temperature con conseguente freddo e cattivo tempo. In particolare nella Barbagia, la situazione è davvero molto critica: ci sono dei blocchi stradali, diversi tratti sono completamente isolati e c’è assenza di corrente elettrica. In particolare i paesi di Belvì e frazioni di essa, sono rimasti senza energia per oltre 14 ore.

Per questo, in seguito agli avvenimenti e alla prevista continuità di questi, sono stati resi operativi i mezzi spazzaneve e spargisale di Forestas. Stanno collaborando anche i volontari della Protezione civile per rendere tutto agibile e accessibile ai cittadini nuoresi e della provincia.

Per garantire la sicurezza della viabilità cittadina, quindi, il personale di Forestas e i volontari di protezione civile Vab e Protezione Civile Nuorese hanno anche reperito tre mezzi con lame per togliere il ghiaccio dai marciapiedi. Infatti, in questi casi, i pericoli principali sono quelli di slittamento, incidenti tra auto e pedoni e, soprattutto, poca accessibilità dei mezzi di soccorso.

La raccomandazione ai cittadini è comunque quella di uscire di casa solo in caso di necessità.

