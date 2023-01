‘Ndrangheta, arresti per corruzione sui fondi per il sisma a Mantova

Nove persone sono state raggiunte da ordinanze di custodia cautelare per concussione, corruzione e intestazione fittizia di società, con l’aggravante delle finalità mafiose, per avere agevolato la cosca ‘Ndranghetista Dragone. Le indagini sono coordinate dalla Dda di Brescia. Una decima persona viene ricercata. L’operazione ha interessato Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Calabria. I reati sarebbero stati commessi nell’ambito delle procedure per la concessione di “fondi sisma” per la ricostruzione di immobili danneggiati dal terremoto del 2012 in provincia di Mantova. vbo