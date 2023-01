Le professioni del futuro? Nasce il Solar Energy Trainer.

La sostenibilità paga. E non è solo un modo dire. Infatti, l’iniziativa di EnergRed (www.energred.com), E.S.Co. è impegnata nel sostenere la transizione energetica delle pmi italiane. Quindi, da oggi è possibile scegliere un percorso di alta formazione retribuito, mettendosi alla prova. C’è la prospettiva di costruirsi un ruolo imprescindibile per la transizione energetica dei territori e dei settori industriali. Ci si può lanciare in una nuova carriera. E’ legata agli sfidanti obiettivi di sostenibilità per cui tutti dovranno presto mettersi in gioco.

L’Academy di EnergRed (http://www.energred.com/academy/) è un percorso di formazione professionale e personale della durata di 3 mesi. Riservato a 10 candidati, è in grado di fornire elementi di conoscenza del mondo dell’energia e dei servizi energetici. Inoltre, di approfondire la dimensione e le metodologie operative di EnergRed. Si può accedere ad un’opportunità di miglioramento delle proprie capacità decisionali e comunicative. Infine, c’è un confronto più diretto con il mercato. Il tutto, attraverso iniziative di sviluppo che saranno premiate con ulteriori bonus aziendali.

Le parole del CMO Solar Energy Trainer

«Abbiamo voluto creare un un nuovo modo di selezione di chi sarà grande responsabile della transizione energetica delle imprese. Il tutto, guidato dalla nostra esperienza e metodologie: investire sulle persone, sulle loro ambizioni e sulle loro capacità, dandoci la reciproca opportunità di crescita» commenta Giorgio Mottironi, CMO di EnergRed e responsabile del progetto.

Verranno selezionati solo 20 curriculum, e solo 10 potranno seguire il percorso formativo retribuito, della durata di di 3 mesi, al termine del quale la posizione di lavoro proposta sarà a tempo indeterminato e sarà comunque parzialmente radicata nel territorio di provenienza del candidato o su quello eventualmente assegnato da parte dell’azienda, con coordinamento in sede, a Roma, a cadenze da concordare. «Le candidature sono già aperte, e sono arrivate decine di richieste, anche da professionisti di lungo corso che vogliono dare una svolta alla propria carriera, nel segno della sostenibilità», afferma Giorgio Mottironi, responsabile del progetto EnergRed Academy.

L’obiettivo e le prospettive

La ricerca è orientata verso candidati che abbiano voglia di incrementare ed evolvere le loro capacità e metterle alla prova nello sviluppo di soluzioni per la transizione energetiche delle imprese e dei territori. Più in concreto il compito sarà quello di prendere in mano lo sviluppo commerciale su specifiche aree regionali o di controllare aree interregionali per conto di EnergRed, l’unica E.S.Co. in Italia ad avere sviluppato una metodologia proprietaria per creare e condividere valore con le imprese, attraverso il finanziamento, la realizzazione e la gestione di asset per la generazione di energia da fonti rinnovabili, sia in ottica auto-consumo che in ottica «comunità energetica».

Dopo gli incoraggianti risultati ottenuti nel 2022, per quest’anno l’azienda guidata dall’Ing. Moreno Scarchini ha messo a budget altri 20 milioni di euro di investimento a favore dei sistemi efficienti di utenza (SEU) e questo significa che EnergRed potrà aiutare circa 200 aziende a ridurre le emissioni e a trasformare i costi energetici in un’opportunità di crescita.

«Investiamo direttamente nella produzione di energia rinnovabiledistribuita con la metodologia proprietaria dedicata alle aziende denominata Care&Share, che ci permette di prenderci cura del cliente e condividere il valore che creiamo: EnergRed dà energia al business con passione e creatività» conclude il CEO di EnergRed.

I modelli propri della cultura aziendale di EnergRed? Albert Einstein con la massima “tutti sanno che qualcosa è impossibile da realizzare finché arriva uno che non lo sa e la realizza” ed il Mahatma Gandhi con l’ apoftegma “sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.

