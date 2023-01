MTV UK trasmette Luntano senza e te di Luca Maris

MTV UK, canale televisivo britannico visibile in tutto il Regno Unito, mette in onda l’esibizione canora di Luca Maris con il suo brano Luntano senza e te che l’artista aveva presentato al Festival di Napoli 2019.

Il brano è di una disarmante autenticità, nel dirci una triste realtà che attanaglia Napoli e non solo e per questo è vera, si presenta senza maschere ed è cantata con naturalità e sentimento.

La canzone napoletana da sempre rappresenta uno dei punti d’eccellenza della musica italiana nel mondo. Infatti, il fatto che sia approdata in un paese internazionale importante come l’Inghilterra ne è la riprova.

Una tappa professionale indubbiamente importante per il profilo artistico e musicale di Luca Maris, ma anche un punto a favore per il Bel Paese essendo il mercato musicale UK, a confronto del resto d’Europa, quello più prestigioso, competitivo, con un pubblico internazionale sì ricettivo e aperto musicalmente, ma in cui non è facile farsi spazio. Il Regno Unito, del resto, è la Capitale Mondiale della musica: lì sono nate le prime etichette discografiche e i primi management e le agenzie di booking lavorano su scala mondiale.

Inoltre, quest’anno, il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo rappresenterà l’Italia esibendosi all’Eurovision Song Contest 2023. Questo si svolgerà proprio nel Regno Unito per conto e a supporto dell’Ucraina, la nazione vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2022.

Luca Maris, segue le prime lezioni di canto e musica con il Maestro Enrico Schiano, autore rinomato della scena campana e italiana. Fece il suo debutto a soli otto anni in una festa di piazza ad Afragola grazie al Re della sceneggiata Mario Merola. Successivamente, incontrò con il musicista, cantautore e percussionista napoletano Tony Esposito, uno dei grandi protagonisti del Neapolitan Power.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wuOOktQ3-PU

