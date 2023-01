MISS MONDO 2023 & Caroli Hotels

In occasione della 71esima edizione del concorso Miss World che festeggia di Miss World 2022 Karolina Bielawska, il direttore generale di Caroli Hotels Attilio Caputo ed il patron di Miss Mondo Italia Antonio Marzano, ufficializzeranno l’ingresso del network alberghiero salentino nell’Executive Team dell’evento in programma a Gallipoli dal 30 maggio all’11 giugno 2023.

Nelle strutture di Caroli Hotels, gli alberghi ufficiali di Miss Mondo Italia e sede del quartier generale dell’evento, sono già in corso gli scatti fotografici con Rebecca Arnone, incoronata regina la scorsa estate, testimonial di bellezza in differenti location del Salento.

MISS MONDO 2023 e Caroli Hotels

La storica partnership con il rinnovato coinvolgimento di Caroli Hotels –

dichiara Attilio Caputo –

amplia la promozione turistica in tutta Italia con l’assegnazione della fascia Caroli Hotels nelle innumerevoli serate di selezione regionale in ogni provincia e porta il nostro brand, operativo dal 1966, ad avere una nuova visibilità.

Inoltre le finaliste di Miss Mondo Italia 2023 avranno l’opportunità di essere inserite nello staff di Caroli Hotels, in base alle loro competenze ed al loro talento, ed indosseranno la nuova collezione primavera-estate di beachwear CHB Caroli House & Boat di cui saranno testimonial.

Non mancheranno inoltre le serate in cui le partecipanti a Miss Mondo potranno essere ammirate in tutta la loro classe nel settimanale Defilè di moda sotto le stelle organizzato in piscina all’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli ed affidato alla conduzione di Johnny Parker.

La collaborazione

Antonio Marzano rimarca invece –

come l’accordo con Caroli Hotels sia stata l’evoluzione naturale di 18 anni di collaborazione avviata a Santa Maria di Leuca e proseguita a Gallipoli;

mi auguro che tutta la provincia di Lecce possa appropriarsi del nostro evento e farne uno strumento di promozione territoriale come successo in altri anni in altre località.

Mi accingo infatti a proporre una convenzione pluriennale agli enti regionali, provinciali e locali per rinsaldare questo binomio bellezza/promozione del territorio.

Ma non posso dimenticare di ricordare come le partecipanti al nostro concorso, oltre ad essere impegnate nelle dieci discipline in cui mettono alla prova le loro capacità, progetto, social media, make-up,outfit, people’s choice, set fotografico, top model, talent, sport, inglese, sono sempre più coinvolte in attività di solidarietà che si intrecciano con il programma della kermesse.