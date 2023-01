Meloni e Mattarella dentro il WC, è accaduto a Napoli

Voleva protestare contro chi non vorrebbe confermare il reddito di cittadinanza, obiettivi Meloni e Mattarella

Fuori dalla propria abitazione ha allestito una sorta di albero di Natale, con raffigurati il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all’interno di un WC.

È accaduto a Torre del Greco alle porte di Napoli. Una protesta insolita.

Protestava contro il depotenziamento del reddito di cittadinanza, una delle “istituzioni” che soprattutto al Sud Italia, è considerato una sorta di salvagente, o addirittura atto dovuto.

La struttura aveva anche un meccanismo che faceva muovere tutto, come in un piccolo teatro. È stata smontata, dopo l’intervento dei carabinieri, che lo hanno denunciato per vilipendio alle istituzioni.