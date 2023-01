Mario Sher B Spataro: i suoi successi

Svolge un intensa attività concertistica e ha lavorato con nomi eccellenti della musica contemporanea come i Maestri,C. e M.Abbado,Luigi Fait, Rolando Nicolosi ,Cristian Manen e molti altri.

Mario Sher B Spataro è un pianista, compositore e percussionista italiano apprezzato in tutto il mondo.

Mario Spataro nasce in Calabria e, fin da bambino, è appassionato di musica. Pianista ed organista, all’età di 14 anni scopre anche un’altra passione: le percussioni e la batteria.

Dedica la sua vita alla musica, vincendo numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

Nei primi anni del 2000 ha debuttato a Milano con il M° Abbado.Lo stesso Abbado lo presentò al grande pubblico con il suo debutto alla ‘Carnegie Hall’ di New York,ma per circostanze ,ad oggi ancora misteriose,la serata di Gala non ebbe luogo.

Nel 2008 ha vinto il Torneo Internazionale premio TiM e nel 2009 è stato invitato dal M° Fait a diventarne membro della giuria, divenendo il più giovane Maestro a farne parte, cosi grazie al suo talento si è guadagnato un posto in cattedra fra i grandi nomi membri della commissione come ad esempio, V. Askenazi, U.Ughi, R. Vlad, C. Manen, M. Vandermaesbrugge,B. Petrushansky.