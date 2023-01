Carloforte per immergiti nel mare più blu

San Pietro ha un unico centro principale, Carloforte fondato nel 1736 durante il regno di Carlo Emanuele III da parte di una colonia di pescatori liguri. Di questa origine ancora oggi sopravvivono tratti nel dialetto, nei costumi e nell’urbanistica del paese.

L’isola di San Pietro è un posto in grado di stupire per tutto ciò che offre al turista: dalla natura, alla storia, fino alle tradizioni e all’ospitalità.

Quest’isola sorge al largo della penisola del Sulcis. E’ una delle due isole principali, insieme a Sant’Antioco, che formano l’omonimo arcipelago. Un posto ideale dove trascorrere delle vacanze all’insegna nel relax più totale, inebriati dai profumi del Mediterraneo, tra mare incontaminato e calelle meravigliose. L’isola è di origine vulcanica e offre un panorama straordinario con coste alte e frastagliate nella parte nordoccidentale che cadono a strapiombo nel mare con altezze oltre i 100 metri.

Cosa vedere

Le saline: non è solo un deposito di sale marino ma anche un’interessante riserva naturalistica dove è possibile ammirare i fenicotteri rosa e tante altre specie di uccelli che hanno trovato qui il proprio habitat naturale.

La vecchia tonnara: si tratta di una delle poche tonnare ancora attive nel Mediterraneo.

Il faro di Capo Sandalo. Gianni Morandi, spesso corre tra i sentieri di Capo Sandalo fino a raggiungere il faro ottocentesco (nonché il più occidentale d’Italia) in cima alla scogliera a strapiombo sul mare.

Come arrivare

L’isola di San Pietro è raggiungibile in traghetto. Ci si può imbarcare a Calasetta sull’isola di Sant’Antioco oppure a Portoscuso, una frazione di Portovesme che si trova sulla costa, a 70 km da Cagliari.

Il viaggio via mare è piacevole e non troppo lungo. Da entrambi i porti infatti è possibile raggiungere Carloforte in circa mezz’ora.

Dove alloggiare

Per trovare un alloggio a Carloforte vi potete affidare a Mare in casa che offre la possibilità di affittare una struttura sull’isola, senza intermediazione di agenzie, direttamente con i proprietari. La prenotazione può essere richiesta direttamente sul sito internet.

