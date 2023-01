Mare Fuori: in arrivo la terza stagione

Ritornano le storie dei ragazzi e delle ragazze ospiti dell’istituto di Pena Minorile di Napoli (ispirato a quello reale, di Nisida). Dopo l’enorme successo delle prime due stagioni, Mare Fuori 3 si prepara a coinvolgere il pubblico con nuovi personaggi e ben 25 nuovi episodi.

Quando e dove vedere la terza stagione di Mare Fuori

La terza stagione di Mare Fuori potrà essere vista con due modalità differenti. I primi sei episodi andranno in onda in anteprima su Raiplay dal 1° febbraio 2023. Dal 15 febbraio si potranno poi seguire due episodi a settimana, che andranno in onda su Rai 2 in prima serata.

Cosa ci aspetta nella terza stagione

La terza stagione ci presenta i protagonisti ormai cresciuti che devono scegliere come affrontare la loro vita di adulti. Una serie, a volte dura, ma che rispecchia la difficile realtà della vita dei ragazzi. Mette in luce le dinamiche che si creano all’interno di questi istituti. Nonché quanto si riesce a fare per dare a questi ragazzi altre possibilità.

I giovani dovranno imparare ad affrontare la vita adulta e si troveranno a dover gestire emozioni e sentimenti del tutto nuovi. L’amore, passionale e tormentato, rappresenterà la rotta che li condurrà verso nuove scoperte di sé. Passione, orgoglio, amicizia e promesse saranno protagonisti in questa nuova stagione. Le relazioni amorose non coinvolgeranno solo i giovani detenuti ma anche il personale dell’istituto.

Inoltre, nella terza stagione il pubblico potrà conoscere diversi nuovi personaggi che faranno il loro ingresso nell’Istituto di detenzione minorile. Carmine, Filippo, Mimmo, Viola, Naditza, Silvia e gli altri faranno la conoscenza di nuove persone. Tra cui Giulia (interpretata da Clara Soccini), trapper milanese decisamente cinica e i fratelli Di Meo (Giuseppe Pirozzi e Francesco Panarella), complici nella distruzione di un ospedale.

E forse non mancheranno incredibili ritorni, come quello di Ciro. Giacomo Giorgio, l’attore che veste i panni del giovane detenuto ucciso nella prima stagione, ha condiviso un enigmatico messaggio su Instagram: Ciro sta bene. Per capire il motivo di questo post occorrerà attendere le nuove puntate.

Trama

Carmine Di Salvo e Filippo Ferrari vengono arrestati lo stesso giorno ma provengono da realtà completamente opposte. Il primo appartiene ad una famiglia camorrista napoletana dalla quale vorrebbe solo scappare per costruirsi un futuro onesto. Il secondo, invece, è un giovane pianista della Milano bene, destinato ad un promettente futuro. Entrambi vengono arrestati per omicidio e fanno il loro ingresso nel carcere minorile a Napoli. Per Carmine, nato nel mondo della criminalità, conosce perfettamente le regole. Invece, per Filippo è come essere atterrato su un altro pianeta, in cui non capisce nemmeno la lingua.

Subito presi di mira dagli altri detenuti, attirano in particolar modo l’attenzione di Ciro Ricci, figlio di un temuto boss della camorra e affermato come capo all’interno del penitenziario.

Nell’area femminile torna invece Naditza, una ragazza rom che aveva incontrato Filippo proprio la sera in cui era stato arrestato. Naditza entra subito in conflitto con Viola, una giovane assassina torinese. Viola ha la capacità di manipolare psicologicamente le persone più fragili per mera crudeltà e divertimento personale.

I detenuti hanno storie difficili. La maggior parte è nata in un sistema che non ha scelto e da cui è difficile allontanarsi, e alcuni nemmeno lo vogliono. Altri hanno fatto scelte sbagliate dettate dalla necessità. Altri ancora sono stati arrestati per crimini non commessi.

Tutti hanno meno di diciotto anni al momento dell’arresto e tutti credono che il loro sbaglio sia stato proprio farsi arrestare. A cercare di far capire a questi ragazzi che una via diversa esiste ed è possibile ci sono la direttrice Paola Vinci, il comandante Massimo Esposito, l’educatore Beppe Romano e le guardie dell’istituto.

Il successo della serie

Si tratta di una serie tv andata in onda su Rai2 nel 2020 ambientata in un luogo difficile, come un carcere minorile di Napoli. Dopo essere andata in onda sulla Rai e su RaiPlay ottenendo in due mesi dalla messa in onda, 30 milioni di visualizzazioni. Successivamente, la serie è arrivata su Netflix posizionandosi stabilmente nella Top 5, arrivando a superare persino “Stranger things”. Ne consegue anche un grandissimo seguito sui social.

La colonna sonora di Mare fuori

La canzone di introduzione di ogni episodio di Mare Fuori è cantata dall’artista Matteo Paolillo (nome d’arte Icaro) che, inoltre, nella serie interpreta il personaggio di “Edoardo”. Il titolo è “O Mar For”. E’ stata prodotta da Lorenzo Gennaro (Lolloflow), romano di 23 anni che da anni collabora insieme ad Icaro. Su instagram il produttore ha spiegato il suo brano e la sua voglia di riscatto.

O Mar For non è l’unica canzone che conquista gli spettatori, ma il suo intero album ha ottenuto molto consenso su Spotify. Sono 33 le tracce realizzate da Stefano Lentini, compositore autodidatta e polistrumentista classe 1974, che ha ottenuto collaborazioni fondamentali come quella con Wong Kar-Wai.

In occasione della presentazione della terza stagione i protagonisti della serie hanno viaggiato su uno speciale Frecciarossa, treno ufficiale della fiction, che li ha accompagnati da Roma Termini a Napoli. Potremo vedere il treno viaggiare per tutto il prossimo mese sulle principali linee dell’alta velocità e sarà riconoscibile grazie alla pellicolatura dedicata a Mare Fuori.

Mariafederica Giordo

