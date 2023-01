Manuela Bollani show, nuovo sold out al Mamì Bistrot

Domani sera, venerdì 20 gennaio (ore 21.30), neò teatrino di Rivabella (RN) musica ed umorismo con “Molesta”

Dopo il successo del suo primo lavoro inedito “C’era una Svolta”, Manuela Bollani torna con un nuovo spettacolo. “Molesta – Humour and Music Show” che sarà in scena domani – venerdì 20 gennaio alle 21,30 – sul palco del Mamì Bistrot di Rivabella di Rimini all’interno della rassegna Sex Parler. Tuttavia, la serata è già SOLD OUT!

Le parole di Manuela Bollani

“Un locale come il Mamì Bistrot ti apre il cuore ho sempre adorato i piccoli palchi di posti eleganti e suggestivi dove poter avere un contatto diretto con le persone. Inoltre, prendere parte alla rassegna “Sex Parler” rende la situazione ancora più stuzzicante. Credo che Molesta non potrà che sentirsi a casa”.

“Molesta – Humour and Music Show”

In Molesta la show woman toscana arricchisce la sua verve ironica con nuovi linguaggi che vanno dal Musical al Teatro-Canzone e dal Cabaret alla Stand Up Comedy. Bollani e il fido Maestro Massimiliano Grazzini, che la accompagna al pianoforte, coinvolgono il pubblico in un circuito di riflessioni sfacciate e irriverenti. Dai rapporti di coppia e i ruoli di genere all’attenzione maniacale verso l’anti-sessismo (a tal punto da diventare sessisti), dall’educazione sessuale al concetto di molestia, fino al provocatorio ribaltamento dei canonici ruoli di vittima e carnefice.

“Questo spettacolo mi diverte, mi spaventa e mi commuove: tutto in meno di un’ora e mezza. – dichiara Manuela Bollani – Mi piacerebbe che facesse lo stesso effetto plurimo anche a chi viene a vederlo. Molesta è uno spettacolo che parla alle donne, per le donne, contro le donne, insomma… una roba da uomini!”

Temi trattati

Tanti i temi proposti tra cui una parità di genere che nasce dall’integrazione del maschile e del femminile dentro ogni individuo. Ovvero quel sano bilanciamento tra assertività e vulnerabilità, razionalità ed emotività. Il tutto è condito da esilaranti momenti musicali, che spaziano da composizioni originali a rielaborazioni umoristiche di brani noti, che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano come Disco Bambina e A far l’Amore comincia tu solo per citarne alcune.

Molesta ribalta ogni prospettiva. Infatti, propone un punto di vista femminile, ma non femminista, tratta liberamente di sesso, sublimando il sessismo, e corre verso una parità di genere non scontata.

Appuntamento già sold out venerdì 20 gennaio Mamì Bistrot di Rivabella di Rimini via Toscanelli, 22.

Manuela Bollani è attualmente impegnata nel progetto ESCITI! di cui è ideatrice, un progetto di formazione, un percorso di sviluppo personale dedicato ad artisti, comunicatori e chiunque voglia esprimersi ed esporsi più liberamente di fronte ad un pubblico o nella vita.

Il percorso può essere seguito in varie modalità: individuale o collettivo, in presenza o online.

Per informazioni info@manuelabollani.com

