Maltempo: martedì allerta meteo in provincia di Oristano

Nella giornata di domani, martedì 17, in alcune aree della Sardegna è previsto codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico. Interessata anche la provincia di Oristano

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla valido dalle ore 03.00 alle ore 23.59 di domani, martedì 17 gennaio. La Sardegna sarà interessata da precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sparso. Le aree di allerta sono Montevecchio Pischinappiu (che comprende anche Oristano), Tirso e Logudoro.

L’avviso di criticità per maltempo e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:

Maltempo: importanti informazioni per la popolazione

In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni. Chi si trovasse in un locale seminterrato o al piano terra, deve salire ai piani superiori. Limitare inoltre i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza e mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare e sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile.

É altresì fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al seguente indirizzo web:

