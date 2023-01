Maltempo a Nuoro: Belvì isolata per 14 ore. Interrogazione al Governo sulla responsabilità del malfunzionamento delle reti elettriche.

I fatti: la Barbagia di Belvì isolata per 14 ore

“Durante una nevicata ampiamente prevista e conosciuta, salvo che a chi doveva garantire il funzionamento delle reti elettriche in Sardegna, diversi paesi della Barbagia di Belvì, tra cui Desulo, Aritzo, Tonara, Gadoni e Belvì, sono restati senza fornitura di energia elettrica per oltre 14 ore prima che venisse ripristinata la linea.” Questa la denuncia del parlamentare PD Silvio Lai. Lo stesso ha annunciato un’interrogazione al Governo per individuare le responsabilità dei soggetti atti a garantire il funzionamento delle linee elettriche.

Le parole di Lai sul disagio di Belvì