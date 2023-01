LUTTO NEL MONDO DELL’ARCHITETTURA: MUORE A 89 ANNI NANNI ZEDDA, DECANO DELLA PROFESSIONE E PROTAGONISTA DEI MOVIMENTI CULTURALI ISOLANI.

La Sardegna piange Nanni Zedda. Ci ha lasciati all’età di 89 anni. Decano della professione di architetto e protagonista dei movimenti culturali isolani.

Classe 1933, Giovanni Zedda, noto a tutti come Nanni, scompare a 89 anni lasciando vuoto e dolore tra familiari e amici, ma anche “ un’enorme eredità culturale di cui tutta l’Isola deve andare orgogliosa”, sottolinea Michele Casciu, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Cagliari e provincia.

I funerali si terranno dopodomani, mercoledì 11 gennaio alle 15.30 nella Parrocchia di San Sebastiano a Cagliari.

L’ultimo riconoscimento, nel settembre 2020, era stato proprio il premio alla Carriera per i suoi 50 anni di iscrizione al suo amato Ordine, di cui è stato anche presidente per due mandati tra gli anni Novanta e i Duemila, nonché presidente del Consiglio di Disciplina.

“Le sue doti umane e professionali hanno contribuito alla valorizzazione della figura dell’architetto nella nostra società in ambito nazionale e internazionale”, afferma Teresa De Montis, attuale Presidente della Federazione degli Ordini APPC della Sardegna.

E conclude dicendo: “A lui va tutta la mia gratitudine per aver messo a disposizione mia e dell’Ordine, con enorme generosità e grande professionalità, tutta la competenza di un professionista di altissimo livello”.

La folgorazione per la professione di architetto, per Zedda arriva quando, tra il ’46 e il ’48, visita una mostra allestita a Cagliari, dedicata agli edifici del grande Frank Lloyd Wright.

Quegli esempi di architettura organica gli instillano la passione e il desiderio che lo porteranno a laurearsi all’Università La Sapienza di Roma. In quel periodo trascorso tra la Capitale e Cagliari entra a far parte del “Gruppo di Iniziativa”, movimento artistico e di avanguardia nato dalle macerie di “Studio ’58”, che promuoveva l’impegno democratico e autonomistico della cultura in Sardegna.

Qui conosce e stringe una profonda amicizia con Primo Pantoli e Gaetano Brundu con i quali opera in maniera determinante per la nascita della pittura contemporanea nell’Isola. Tra le frequentazioni di Zedda si annovera anche quella con Peppino Fiori che, nel 1970, è testimone delle sue nozze con la compagna di tutta la vita Giovanna Ravasio.

“Oltre a lei, oggi lascia i figli Maria Paola e Roberto con la moglie Rossella e la piccola Beatrice a cui va il cordoglio di tutti i colleghi” conclude Casciu.