L’Open Play e le Open Classes al Liceo Azuni di Sassari

L’Open Play. Sarà un grande spettacolo di musica e danza dal vivo, che il Liceo Azuni metterà in scena sabato 14 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19.30, per presentare ai futuri iscritti e alle loro famiglie i corsi musicale e coreutico.

Nelle aule e nell’auditorium della sede staccata dell’istituto, in via de Carolis 6, sono in programma circa trenta eventi collettivi e venti individuali. Durante il “live show” gli allievi del liceo musicale, coordinati dai docenti, accoglieranno i visitatori con lezioni aperte ed esecuzioni dei solisti, degli ensemble e delle formazioni di musica d’insieme per strumenti ad arco e a fiato e di musica da camera, in esibizioni di una durata che varierà dai quindici ai quarantacinque minuti.

Nei tanti spazi allestiti per l’evento si susseguiranno le performance degli allievi di canto, chitarra, pianoforte, percussioni, violino, viola, violoncello, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, tromba, trombone, sassofono, clarinetto e arpa, con l’aggiunta di lezioni aperte e la proiezione di video musicali realizzati dagli studenti tra le attività previste dalle discipline di tecnologie musicali e teoria, analisi e composizione.

L’apertura dell’Open Play sarà affidata all’ “Azuni Vocal Soloist Ensemble” mentre l’orchestra d’archi e l’orchestra iazz del Liceo Azuni eseguiranno brani scelti del loro repertorio già apprezzato anche in varie occasioni pubbliche. Dopo un’esibizione iniziale di ballo con l’accompagnamento dell’ensemble di chitarre nello spettacolo “Danza tra le corde” anche i docenti e gli studenti del liceo coreutico, l’unico in Sardegna, offriranno ai visitatori la possibilità di seguire alcune lezioni aperte e di assistere a numerose esibizioni di danza classica e contemporanea, nonché di partecipare a uno workshop sulla danza della durata di un’ora che sarà tenuto dagli insegnanti.

advertisement

A fare da corollario ai vari momenti dell’Open Play saranno lo spettacolo musicale “Dentro-fuori”, ispirato al tema “The other side of Azuni”, la rappresentazione teatrale “Il Ciclope” in una versione rielaborata del dramma satiresco di Euripide con protagonisti gli studenti degli indirizzi classico, musicale e coreutico, e la mostra “La magia della matematica”.

A disposizione degli aspiranti allievi azuniani e dei loro genitori ci saranno inoltre sportelli informativi per indicazioni e chiarimenti sui piani di studio dei diversi indirizzi. Sia nella sede centrale di via Rolando per il liceo classico che in quella staccata di via de Carolis per i licei musicale e coreutico, poi, nei giorni di giovedì 19 e venerdì 20 gennaio dalle ore 8.15 alle ore 13.15, si potrà vivere l’esperienza diretta delle lezioni in aula insieme agli studenti dell’istituto con le “Open Classes”, alle quali ci si può iscrivere con un apposito modulo pubblicato nel sito www.liceoazuni.edu.it.

“Tutte le iniziative di orientamento hanno l’obiettivo di illustrare ai nostri futuri allievi – precisa il dirigente scolastico Antonio Deroma – il panorama completo dell’offerta formativa dei nostri corsi e le prospettive per i loro successivi studi in vista dell’inserimento nel mondo delle professioni”.

L’Open Play