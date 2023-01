L’euro digitale ci sarà, ma non è ancora chiaro quando e come. La Banca Centrale Europea deciderà in autunno se avviare i programmi per adottare il nuovo strumento. Il progetto infatti è ancora allo studio, come ha spiegato Fabio Panetta, membro italiano del consiglio della Bce, nel corso di un’audizione alla commissione affari economici e monetari dell’Europarlamento.

sat/gsl