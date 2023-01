Lega, Gianni Nioi coordinatore per la città di Assemini

Già candidato con la Lega alle regionali del 2019, andrà a ricoprire il ruolo di coordinatore della città di Assemini. Di seguito le dichiarazioni del vice coordinatore regionale Andrea Piras che ha augurato buon lavoro al neo-coordinatore e con l’occasione ha anche illustrato gli obiettivi a medio lungo termine della compagine politica

“Prosegue ininterrottamente il lavoro della Lega per strutturare e far crescere il partito in tutta la Sardegna. Un lavoro portato avanti grazie alla presenza costante e al supporto dei numerosi sostenitori e simpatizzanti che quotidianamente si impegnano per portare avanti i nostri ideali e per dare un punto di riferimento ai cittadini.

Desidero pertanto esprimere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo coordinatore cittadino, Gianni Nioi, certo che saprà rappresentare al meglio le istanze di tutta la cittadinanza tanto a livello locale quanto a livello regionale.

Andiamo avanti più convinti e determinati che mai con l’intento di crescere sempre più, non solo nella città di Assemini ma anche a livello provinciale e regionale. Certi di dare un’importante rafforzamento alla coalizione di centro destra, la Lega sarà presente alla prossime amministrative di Assemini“.

advertisement

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui