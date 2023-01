L’Alghero torna tra le mura amiche: sabato il match contro il Castelsardo

Primo match casalingo del 2023 per l’Alghero. Sabato 21 gennaio i giallorossi ospiteranno il Castelsardo al centro sportivo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. La gara è valevole per la seconda giornata di ritorno del girone E di Prima Categoria. Appuntamento alle ore 15.00

L’Alghero entra nella fase cruciale del campionato e lo fa da prima della classe, al comando della graduatoria in coabitazione con l’Ittiri Sprint. La larga vittoria sul campo del Badesi (1-5) ha ridato la consapevolezza e la verve necessaria per riprendere il cammino interrotto a Siligo. Contro il Castelsardo l’imperativo è confermarsi.

Per farlo, l’Alghero punta ancora una volta sull’apporto dei tifosi, che mai hanno fatto mancare il proprio sostegno in questi mesi, riempiendo le gradinate del “Pino Cuccureddu”.

«Finalmente, dopo più di un mese, torniamo a giocare in casa. Chiedo ai nostri supporters di venire numerosi e di far sentire il loro calore. Abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno del dodicesimo uomo in campo: i nostri tifosi», ha dichiarato l’allenatore algherese Gianni Piras.

Contro il Castelsardo «sarà una partita dura, una sfida importante sotto tanti punti di vista: cerchiamo continuità nei risultati positivi. Non dobbiamo lasciare spazi e punirli ogni volta che ne abbiamo la possibilità», ha aggiunto il tecnico giallorosso.

Esordio casalingo per Fermina, nuovo acquisto giallorosso

La società giallorossa ha presentato il nuovo arrivato Carlito Fermina, attaccante classe 2000 arrivato dall’Olanda. Nel match giocato a Badesi si è messo in evidenza con diverse giocate interessanti e soprattutto due assist.

La nuova punta giallorossa nasce nelle giovanili del Feyenoord ed esordisce nel 2018 con la prima squadra dell’Excelsior, altra squadra della massima serie olandese. Un’arma in più per l’Alghero per cercare di raggiungere il grande obiettivo stagionale.

