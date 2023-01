La parola dell’enologo/ Andrea Pala: “le nevicate di gennaio in Sardegna garantiscono risorse idriche per i mesi futuri e una protezione dei vitigni”

OLBIA – Molte zone della Sardegna in questi giorni si sono svegliate con una bella coltre bianca. Dalla Gallura fino alla Barbagia si è potuto assistere a uno scenario inusuale e, al contempo, magico. Uno scenario che ha coinvolto anche i tanti vigneti dell’isola. In molti si sono posti la domanda se la neve possa creare un danno alle produzioni future.

“La risposta – afferma Andrea Pala, enologo sardo che segue molte cantine nell’isola e nella penisola – è che la neve non incide sulla naturale crescita e sviluppo della pianta, anzi garantisce una risorsa idrica per i mesi futuri: sciogliendosi, molto lentamente, rilascia umidità a piccole dosi, favorendo così la crescita della pianta”.

“La neve migliora lo stato di salute della pianta, – continua l’esperto – riducendo la possibilità di sviluppo di patologie perché il gelo crea uno strato protettivo. La neve protegge dal freddo e impedisce al gelo di entrare a fondo nel terreno. Quindi, in definitiva, si può affermare che le nevicate di gennaio siano davvero benefiche per i vitigni della Sardegna perché rafforzano le piante, le proteggono e le preparano al meglio per il risveglio della primavera”.

Andrea Pala

E’ nato nel 1986. Enologo dal 2011, vanta una prestigiosa esperienza presso l’azienda simbolo dell’Alta Gallura. Ottiene annualmente innumerevoli riconoscimenti nazionali e internazionali presso i più importanti concorsi mondiali. Le guide del settore premiano i suoi vini con i massimi riconoscimenti per diversi anni, dai “Tre bicchieri Gambero Rosso” la “Corona di Vini buoni d’Italia” le “Stelle di Veronelli”.

Grazie a varie opportunità del territorio, acquisite le giuste competenze scientifiche e pratiche, dal 2014 percorre la strada del libero professionista e consulente. Inoltre, collabora più livelli con Cantine vitivinicole sarde, per le quali si occupa non solo della vinificazione ma anche del processo produttivo e di posizionamento del prodotto sul mercato.

