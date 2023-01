La mostra “DIS*ASTRI”, conversazione tra Goya e Mario Vespasiani

La mostra “DIS*ASTRI”, conversazione tra Goya e Mario Vespasiani, si terrà domenica 15 gennaio 2023 alle ore 17.00 a San Benedetto del Tronto.

Domani dunque la presentazione dell’atteso dialogo tra Francisco Goya, uno dei più celebri maestri di tutti i tempi, e Mario Vespasiani, stella dell’arte italiana.

Una mostra che pone in relazione le diverse opere dei due autori, che indagano le più estreme e profonde esperienze del vivere, dalla disperazione alle violenze

scatenate dalla guerra, fino alla gioia e all’estasi.

Come scrive la curatrice della mostra Rosalba Rossi: molta Luce viene

dal buio, molto genio dalla follia. Luce di talento e non omologazione.

Entrate, ma non cercate un percorso, l’unica via è lo smarrimento:

questa la condizione ideale per ascoltare l’intimo rapporto tra _Sogno e

Visione, in un sorprendente dialogo oltre il tempo e lo spazio. Ho

sempre veduto l’arte che corre su un filo infinito, nella relazione tra

passato e presente, senza interruzioni, ma in un confronto continuo e

questo evento è un potente faccia a faccia tra i capolavori di

Francisco Goya e di Mario Vespasiani, un dialogo fuori dal tempo, ricco

di rimandi e sfumature nello spazio del sentire.

Tale vuole essere la chiave di “DIS*ASTRI – La condizione umana dai suoi abissi alla gloria”.

Ossia la capacità di mettere in relazione, attraverso processi

di antitesi, sottrazione, privazione, come si concretizza nel prefisso

Dis, o in linguaggi opposti per colori e tecniche, l’anelito

ancestrale e la tensione dell’Uomo al Valore della Vita, alle sue

estensioni, implicazioni creative e responsabilità, che lo alimentano e

lo trasformano. Ecco la ragione per la quale, quando per le innumerevoli

richieste e i dati registrati ad oggi di oltre tremila visitatori,

abbiamo avuto la felice inaspettata notizia della proroga della mostra

al 25 gennaio 2023.

Fulminea ed astrale mi è apparsa la recente produzione del maestro

Mario Vespasiani: una connessione dalla potente energia evocativa e

visionaria, il logos ha attraversato i secoli ed i due messaggi hanno

iniziato a dialogare. Dall’analisi spietata della condizione umana, la

deflagrazione della stella, ha dato vita ad un messaggio di Forza

interiore, spiritualità, connessione, ricerca e cammino per i valori

Universali dell’uomo. Nell’ottica del pensiero della mostra intesa come

“essere vivente” che vive, respira ed evolve anch’essa dalle energie,

vibrazioni, pensieri, input ricevuti dai visitatori (ed in sala il

libro delle firme con i commenti lo attesta), in questa fase

procrastinata. Chiama a sé le tre opere del ciclo tematico “Kingdom of

Heaven” di Mario Vespasiani, luminose ed illuminate, nel suo senso più

profondo. Vespasiani è uno sperimentatore incessante e le opere scelte,

pur ai confini con l’astratto, ci rivelano con segni inequivocabili, la

profondità del vivere, il senso del sacro che ci circonda ovunque e

sempre, un Dio delle e nelle piccole cose, riflesse dalle grandi.

L’Arte è uno spazio nel quale si possono condurre produzioni di

realtà, dibattiti reali, prospettive e cambiamenti, è un’AZIONE

CREATIVA.

Pensare in modo creativo significa che l’artista è un attore

sociale non relegato ai margini, ma portavoce, agitatore della cultura

che è l’infrastruttura più importante, non la mera superficie della

società. Arte e Cultura sono compimenti essenziali per il corretto

funzionamento di una comunità, è comunicazione, interazione,

partecipazione ed ogni organizzazione che non promuova questo è

destinata al fallimento. Questo non vuole essere quindi un intervento

estetico, ma un modo di comunicazione diretta, riflessione, tra

cittadini, ambiente ed autorità per entrare in un processo di

trasformazione, che prima di tutto significa ritrovamento del senso di

appartenenza.

Goya e Vespasiani non si sono mai incontrati, eppure nell’ascolto delle

loro opere è come se lo avessero fatto innumerevoli volte, più vicini

di quanto si possa immaginare, perché abitati dalla stessa travolgente

passione per l’essere umano e la sua avventura. Sono esploratori di

Vita, nel Dono della prospettiva mancante, svelandoci ciò che

abbiamo sotto gli occhi e non vediamo più, nel misterioso labirinto

della vita sanno cogliere sempre l’essenza. Opere che viaggiano oltre

i punti cardinali, oltre i limiti del comprensibile e visibile. Ciò che

abbiamo dinanzi è prezioso perché porta in luce un incontro mai

avvenuto, un dialogo mai iniziato, ma mille volte risonante. L’arte crea

ponti e imprevedibili connessioni e questo che si è costruito non

contempla la parola fine.

Continuerà dal 26 gennaio in poi, altrove,

poiché il dialogo è incessante, imprescindibile: ci chiama, ci

interroga, ci pungola e ci esorta. Un pensiero che cammina, che non può

essere imbrigliato, che su questa scia ci indica la strada, il cui

valore è nel segno della più alta tra le conquiste sociali: la Libertà

La mostra sarà disponibile alla visione fino al 25 gennaio 2023,

dal martedi alla domenica, orari: 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00.