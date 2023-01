La Chiesa di Scientology della Sardegna commemora il Giorno della Memoria

Venerdì 27 gennaio, presso la Chiesa di Scientology della Sardegna a Cagliari in via del Fangario 27, si svolgerà alle 19:00 un evento commemorativo in occasione del Giorno della Memoria. Il ricordo dei fatti che hanno portato a crimini, come quelli che la storia responsabilmente ci impone di ricordare, deve essere un modo per imparare dagli errori del passato e non commetterli più.

I crimini nazisti e la Giornata della Memoria: il pensiero di Scientology Sardegna

A testimonianza del fatto che quell’insegnamento sembri proprio non essere arrivato, i crimini per cui questa ricorrenza annuale viene rispettata, sono stati commessi in diverse altre occasioni dagli anni della seconda guerra mondiale ad oggi. Magari inferiori nei numeri, ma pur sempre orribili crimini, da condannare. Infatti, hanno come denominatore comune l’incapacità di convivere tra gruppi dalle differenti vedute; siano esse culturali, religiose o appartenenza etnica.

Le cause sono state addebitate all’odio personale o diffuso tra le parti in causa. C’è sempre qualcuno che trae la banale conclusione che questo fa parte della natura dell’uomo. E se le cause fossero da addebitare ad altre fonti? Se le colpe di quanto accaduto fossero da condividere con altre persone o gruppi di cui la storia parla marginalmente? Questi argomenti verranno proposti oggi. Il tutto, affinché si possa fare qualche nuova riflessione sul tema dell’olocausto, delle deportazioni e dei genocidi.

Il concerto di pianoforte

Inoltre, per rendere il momento di riflessione più profondo, verrà proposto al pubblico un concerto di pianoforte. L. Ron Hubbard descrisse “Arte” come “una parola che riassume la qualità della comunicazione”. La musica richiede talvolta silenzio per essere apprezzata ma può essere un modo perché si diventi capaci di comunicare con se stessi, riflettere sull’importanza delle nostre azioni e, nel contempo, sentirci uniti usando un linguaggio universale.

