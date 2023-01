La 61^ Alghero Scala Piccada apre il CIVM 2023

La gara dell’Automobile Club Sassari puntuale all’appuntamento e pronta per rientrare nella massima serie tricolore ACI Sport dal 31 marzo al 2 aprile con doppia validità per TIVM centro nord e Sud. Pes di San Vittorio “Daremo nuovamente il benvenuto in sardegna ai migliori piloti“

Sassari 16 gennaio 2023. La 61 ^ Alghero – Scala Piccada dal 31 marzo al 2 aprile si terrà l’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Velocità Montagna 2023.

La competizione è organizzata dall’Automobile Club Sassari, presieduto da Giulio Pes di San Vittorio, con il supporto del Comune di Alghero, della Regione Sardegna e la Fondazione Alghero.

Avrà doppia validità anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna centro nord e sud, la serie cadetta per la quale la Federazione ha diviso l’Italia in due settori di validità.

La Alghero – Scala Piccada torna puntuale all’appuntamento che aveva dato nell’agosto 2022. Data in cui, per il prolungarsi dei lavori di manutenzione sul tratto della SS 292, sede del percorso di gara, si è dovuto optare per l’annullamento.

La manutenzione della sede stradale è stata completata dall’ANAS, con importanti migliorie all’iconico percorso. Dunque, tutto è pronto per ospitare la 61^ edizione della gara sarda che aprirà il CIVM 2023.

Confermata la diretta su ACI Sport TV ed il live streaming della gara, che porta di nuovo le telecamere di ACI Sport. Nonchè i migliori protagonisti delle salite nel meraviglioso territorio algherese.