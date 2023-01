Kairos: rinvio spettacolo a Las Plassas (SU) Kairos, spettacolo di fuoco e danze aeree della compagnia Maccus di Virginia Viviano, previsto per giovedì 19 a Las Plassas (SU) è stato spostato a domenica 22, sempre alle ore 18:30, a causa delle previsioni meteo avverse. advertisement Danze aeree, atti rituali ed evoluzioni col fuoco.

Questo e molto altro è Kairos, spettacolo di punta della compagnia Teatro Circo Maccus, diretta da Virginia Viviano, in scena sabato 21 nel centro storico di Villamar, alle ore 18:30, per l’appuntamento annuale con il Festival dei Castelli, e a Las Plassas, piazzale fronte ex Scuole elementari, domenica 22 gennaio sempre alle ore 18:30, dopo l’accensione dell’immancabile falò, nell’ambito delle iniziative dei festeggiamenti per San Sebastiano.

Promosse dall’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, le performance messe in scena dalla regista e acrobata Virginia Viviano, vede in scena 5 artisti impegnati con acrobazie e fuochi: oltre alla stessa Viviano, Gianni Sanna, Silvia Sotgiu, Gionata Feuer Frei e Andreas Gutierrez si alterneranno in uno spazio scenico molto suggestivo, che avvolge lo spettatore in un vorticoso succedersi di trasformazioni e sorprese. Kairos è il posto degli esseri di bruma dove le cose ancora non sono e le ombre hanno sostanza sottile.

È il luogo delle visitazioni, dei miracoli, delle fantasie, delle guarigioni, in cui nulla è come sembra e tutto è in continua trasformazione.

Info Teatro Circo Maccus: 347 9650413