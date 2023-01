KAIROS SPETTACOLO DI FUOCO E DANZE AEREE DELLA COMPAGNIA MACCUS, IN SCENA GIOVEDì 19 A LAS PLASSAS E SABATO 21 A VILLAMAR (SU) Danze aeree, atti rituali ed evoluzioni col fuoco. Questo e molto altro è Kairos, spettacolo di punta della compagnia Teatro Circo Maccus, diretta da Virginia Viviano.

Lo spettacolo andrà in scena nel centro storico di Las Plassas, nel piazzale fronte ex Scuole elementari, giovedì 19 gennaio alle ore 18:30, dopo l’accensione dell’immancabile falò per i festeggiamenti per San Sebastiano. Sabato 21 a Villamar, sempre alle ore 18:30, lo spettacolo si terrà dove si svolge l’appuntamento annuale con il Festival dei Castelli.

Promossa dall’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, la performance messa in scena dalla regista e acrobata Virginia Viviano, vede in scena 5 artisti impegnati con acrobazie e fuochi. Oltre alla stessa Viviano, Gianni Sanna, Silvia Sotgiu, Gionata Feuer Frei e Andreas Gutierrez. Gli acrobati si alterneranno in uno spazio scenico molto suggestivo, che avvolge lo spettatore in un vorticoso succedersi di trasformazioni e sorprese. Kairos è il posto degli esseri di bruma dove le cose ancora non sono e le ombre hanno sostanza sottile. È il luogo delle visitazioni, dei miracoli, delle fantasie, delle guarigioni, in cui nulla è come sembra e tutto è in continua trasformazione.

Info Teatro Circo Maccus: 347 9650413