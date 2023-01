JACOPO RATINI: ESCE OGGI IL NUOVO SINGOLO “NON SONO PIÙ IO”

Il cantautore romano torna sulle scene a tre anni di distanza dal suo ultimo brano.

https://youtu.be/Q8e8B3DFPWY

Esce oggi, giovedì 12 gennaio, il nuovo singolo di Jacopo Ratini, “Non sono più io”, che sarà in rotazione radiofonica da domani.

advertisement

La canzone è un inno all’accettazione della propria vulnerabilità. Si tratta di un profondo esame di coscienza e di consapevolezza che porta a domandarsi chi siamo veramente. Il tentativo è quello di imparare a conoscersi e a riconoscersi nel proprio aspetto fisico, nei gesti e nei rituali quotidiani, nelle fragilità e insicurezze. Nonchè nel coraggio di cambiare e nella forza di resistere nonostante le difficoltà. E come ogni atto rivoluzionario, la profonda conoscenza di se stessi passa attraverso momenti di sconforto, disequilibrio, cadute, risalite e accettazione.

«Erano tre anni che non uscivo con qualcosa di nuovo – racconta Jacopo Ratini – in questo periodo, ho ascoltato tanto e ho lavorato come un forsennato sulla formazione degli altri ma, parallelamente, anche sulla mia. Mi sono chiesto più volte cosa fosse necessario fare dopo “Appunti sulla Felicità”. E dopo essermi preso il mio tempo, ho trovato la risposta che cercavo: ciò che mi fa stare meglio; condividere qualcosa di nuovo con tutte le persone che continuano ad ascoltare le mie canzoni e a portarle nel cuore da anni».

Il videoclip ha come protagonista un clown che ogni sera va in scena per fare sorridere e divertire il proprio pubblico.

Ma come vive i suoi momenti di malinconia un artista? Come gestisce il rapporto tra arte e vita reale? Si riconosce più nella persona che sta sopra o dietro al palco? Quali emozioni nasconde dietro la sua maschera? Forse fare ridere gli altri, portandoli fuori dalla propria zona d’ombra e di tristezza, lo rende vivo; e così la sua malinconia, che diventa anche la nostra mentre guardiamo il video, il modo in cui lui la vive, l’accetta e l’affronta, in qualche modo ci salva. Link: https://youtu.be/Q8e8B3DFPWY

“Non sono più io” è il primo di una serie di singoli che vedranno luce nell’arco dei prossimi mesi.

La canzone, scritta da Jacopo Ratini e prodotta in collaborazione con il producer e musicista Jacopo Mariotti, esce per l’etichetta Atmosferica Dischi.

Biografia

Dopo essersi laureato in Psicologia, nel 2007, comincia l’attività di cantautore. Vince numerosi premi e festival nazionali di musica d’autore tra cui Musicultura, il Premio Lunezia, il Tour Music Fest e Sanremo Lab. Partecipa al Festival di Sanremo 2010 nella categoria Nuove Proposte. Tre dischi all’attivo, “Ho fatto i soldi facili” (Universal), “Disturbi di Personalità” (Atmosferica Dischi), “Appunti sulla Felicità” (Atmosferica Dischi); un libro di poesie e racconti “Se rinasco voglio essere Yoko Ono”, un’audiofiaba “Il Pescatore di Sogni”. È ideatore del Salotto Bukowski (un reading-musicale tra teatro e canzone, in cui le poesie di Charles Bukowski s’incontrano a livello tematico con gli artisti che hanno reso grande la canzone d’autore italiana) e fondatore dell’etichetta musicale “Atmosferica Dischi”. Nel 2019 crea l’Accademia del Songwriting, un’accademia didattica (online) di corsi di scrittura creativa applicata al mondo della canzone. Il 12 gennaio 2023 pubblica il suo nuovo singolo “Non sono più io”, accompagnato da un videoclip uscito in anteprima su Repubblica.it.

http://www.jacoporatini.it

https://www.instagram.com/jacoporatini/

https://twitter.com/jacoporatini

https://www.facebook.com/JacopoRatiniOfficialPage/

Per restare sempre informato su ciò che accade intorno a te clicca qui