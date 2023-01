Jacopo Cullin: tutto esaurito al Teatro Lirico di Cagliari per la doppia data di “È inutile a dire!”

Lo spettacolo di Jacopo Cullin è di nuovo sold out

Grande successo per lo spettacolo di Jacopo Cullin “È inutile a dire!”: doppia data di nuovo sold out. In scena al Teatro Lirico di Cagliari venerdì 6 Gennaio e Sabato 7 Gennaio alle ore 21.00, reduce dal successo registrato martedì scorso al Teatro Comunale di Mogoro (Or).

L’artista cagliaritano è affiancato da Gabriele Cossu con l’accompagnamento musicale del trio: Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

Salirà sul palcoscenico per esplorare e approfondire con sottile ironia e raffinata comicità le dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo. Infatti, attraverso le visioni di tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu), Cullin evidenzia problemi e fragilità della attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano.

Conosciamo l’artista, Jacopo Cullin

Jacopo Cullin è un attore e regista cinematografico italiano. Ha partecipato nel ruolo di protagonista a numerose serie tv prodotte da Rai e Mediaset e attualmente è impegnato nelle riprese della seconda stagione serie televisiva “Le indagini di Lolita Lobosco”, con Luisa Ranieri, diretta da Luca Miniero. Inoltre, sul grande schermo è stato protagonista di svariate pellicole di successo. Tra queste, “L’Arbitro” e “L’Uomo che Comprò la Luna” di Paolo Zucca, “La Stoffa dei Sogni” di Gianfranco Cabiddu e “La Buca” di Daniele Ciprì. Infine, come regista ha realizzato numerosi cortometraggi premiati in diversi festival italiani, spot pubblicitari e campagne per il sociale. Ricordiamo nel 2013 il cortometraggio Special Olympics e Gigi Riva per l’apertura dei giochi estivi Special Olympics. Per concludere, a teatro si è esibito nei più importanti palcoscenici isolani con gli spettacoli “Sei in me!”, “Non ricordo nulla”. Ovviamente, anche l’attuale e recente “È inutile a dire!”.

Le prossime date invernali di “È inutile a dire!”:

· Cagliari, Teatro Lirico – venerdì 6 gennaio, ore 21

· Cagliari, Teatro Lirico – sabato 7 gennaio, ore 21

. Sassari, Teatro Verdi – sabato 14 gennaio, ore 21

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’artista (www.jacopocullin.com) e i canali del Circuito Boxoffice Sardegna.