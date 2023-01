Istituto Michelangelo Buonarroti di Guspini: Una ciocca per l’Iran

UNA CIOCCA PER L’IRAN

L’Istituto Michelangelo Buonarroti è a fianco delle donne e degli uomini che in Iran

stanno protestando coraggiosamente contro la violazione dei diritti umani fondamentali.

I giovani, inclusi i minorenni, stanno subendo una repressione violenta, che investe e

colpisce anche gli studenti che solidarizzano con i manifestanti. Uomini e donne, molti dei

quali universitari e allievi delle scuole superiori, come lo siamo noi, scendono nelle strade

e nelle piazze per rivendicare il diritto al rispetto delle libertà fondamentali dell’uomo,

rischiando prima di essere pestati a sangue dalla polizia morale e dai paramilitari, e poi,

all’interno delle caserme e delle carceri, di essere torturati, violentati e, infine, dopo

processi sommari, impiccati, quando e se si riesce a sopravvivere alle lunghe e terribili

sevizie.

Dopo l’adesione al messaggio di Papa Francesco che chiede rispetto e dignità, l’Istituto si

unisce alle tante voci che si sollevano in Italia e in altri Paesi del mondo per supportare le

proteste e per condannare l’oppressione delle donne iraniane sistematicamente

perseguitate dalla “Polizia Morale” e dall’apparato repressivo del regime degli Ayatollah.

Masha Amini, una ragazza kurda iraniana, di 22 anni, è stata uccisa dalla polizia religiosa

perché l’hijab per coprire i capelli non era indossato “bene”, mentre Hadis Najafi è stata

massacrata con precisi colpi alla nuca perché dalla sua testa scendeva libera la sua

chioma. Sono seguite altre uccisioni, il blocco di Internet, la repressione brutale delle

manifestazioni che ha prodotto centinaia di morti e circa 20.000 arresti.

advertisement

Esprimiamo piena vicinanza a coloro che in Iran lottano, anche a costo della propria esistenza, per difendere i valori della libertà, il diritto alla vita e il rispetto della dignità della donna.

Nella giornata di sabato 21 gennaio 2023, alle ore 10,00 nella nostra sede di Guspini, in

Via Velio Spano 7, gli studenti dell’Istituto Tecnico si taglieranno una ciocca di capelli in

segno di protesta contro le vessazioni e le violazioni dei diritti fondamentali che le donne

iraniane sono costrette a subire, ma anche contro le torture e la pena di morte che

attentano all’inviolabilità e alla dignità della persona.

Tutte queste ciocche verranno poi inviate tramite posta all’ambasciata dell’Iran in Italia, accompagnate da alcuni messaggi degli alunni sul rispetto della vita umana e sulla pari dignità tra uomo e donna.

“Gli studenti – afferma il Dirigente Scolastico, prof. Mauro Canu – vivono in un Paese nel

quale la pena di morte è vietata in quanto negazione del bene primario che è la vita e dove

uomini e donne, come sancisce l’art. 3 della Costituzione, sono eguali, avendo gli stessi

diritti e gli stessi doveri. Purtroppo in molti Paesi del globo, come l’Iran, non c’è rispetto per

la vita, per i diritti umani e per i diritti fondamentali. Le donne sono considerate cittadini di

seconda classe, oggetto di violenze e di abusi. I nostri studenti, consapevoli di ciò, hanno

deciso di protestare in maniera pacifica; di far sentire, anche da lontano, il loro appoggio ai

coetanei iraniani; di sostenere la legittima protesta di chi rischia ogni giorno di essere

arrestato o ucciso semplicemente perché si richiede maggiore dignità per tutti,

eguaglianza dei diritti tra uomo e donna, maggiore rispetto dell’essere umano,

affrancamento dalle molteplici forme di schiavitù cui sono sottoposte oggi, in Iran, le

donne”.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui