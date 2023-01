Iniziativa Movimento Italia Insieme

Dobbiamo cancellare per sempre la gestione dei rifiuti a danno dell’ambiente e della salute. Mai più scandali come quello di Roncigliano.

Nel 2010 Marrazzo, con una firmetta in regione Lazio permise la realizzazione di un invaso gigantesco a 200mt dalle case, quando la legge prevedeva 1000 mt come distanza di sicurezza.

advertisement

Risultato, anni vissuti tra rabbia, puzza e falde inquinate. Tutto questo non deve succedere mai più. A nessuno.

Per partecipare GRATUITAMENTE e senza alcun vincolo al nostro progetto basta compilare il modulo cliccando sul link sottostante

http://www.movimentoitaliainsieme.it/#6

Italia Insieme

Italia Insieme un nuovo Movimento Democratico nato per iniziativa di alcune persone mosse dal desiderio di porre l’uomo e il lavoro al centro della politica.

Su tutto grava il niente ideale di quest’ultima, ridotta sempre più a mediazione di interessi quasi sempre a favore dei più forti anziché slancio di valori e competizione per migliorare l’essere dei cittadini, ben oltre i loro averi.

Le idee

Le risorse finanziarie rappresentano solo un elemento per vincere queste sfide. Esse necessitano soprattutto di un adeguato supporto politico da parte di un soggetto collettivo di ampio consenso e capace di operare le opportune sintesi fino a raccordare le numerose istanze di base con i soggetti responsabili delle amministrazioni.

La frammentazione, frutto della diaspora dai partiti, ha bisogno ora di un percorso inverso, che non sia mera aggregazione, ma nuova costituzione di comunità politiche, sensibili alle sollecitazioni della cittadinanza. C’e’ bisogno di “Politica Generativa” che faciliti l’attivazione diffusa dei cittadini per condividere una comune visione di futuro, in cui i cittadini non sono solo spettatori ma diventano i principali protagonisti, in modo da mobilitare l’enorme capitale di risorse sociali che giace latente e inutilizzato nella comunità.