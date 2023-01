Indennità per fibromialgia, Cuccu: Regione dia sostegno economico

Indennità per fibromialgia, un sostegno economico è ciò che si richiede dalla Regione Sardegna. “Nel 2019, all’unanimità, dopo un lungo periodo di attesa e con grande soddisfazione da parte dei pazienti fibromialgici, era stata approvata una legge apposita per la diagnosi e la cura della fibromialgia”.

La consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu, segretaria della commissione sanità, ha interrogato il Presidente della regione e l’assessore dell’Igiene per capire quando abbiano intenzione di predisporre i decreti. La specifica richiesta è quella di istituire il sostegno economico denominato “Indennità regionale fibromialgia (IRS).

Carla Cuccu (Idea Sardegna): ‘La Regione istituisca il sostegno economico (Irs)

“E’ un contributo molto importante, quasi fondamentale – ricorda la consigliera del Consiglio regionale. Il sostegno è finalizzato a facilitare sotto l’aspetto economico il miglioramento della qualità complessiva della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia”.

“Bisognerà inoltre capire se il contributo una tantum pari ad 800 euro, previsto per gli anni 2023 e 2024 sia a cadenza annuale o mensile”.

Conclude Cuccu: “Avevo già interpellato l’Assessore della sanità sulle disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia. Purtroppo non ho mai ricevuto alcun riscontro. E’ importante fare chiarezza, per tutti i pazienti, dando risposte sugli impegni presi in merito”.