Incidente sull’autostrada A4: un morto e coda di chilometri

Lo schianto in direzione Milano a Cavenago di Brianza. Autostrada chiusa, si consiglia di prendere l’A35 a Castegnato.

Caos traffico sul tratto Brescia-Milano dell’autostrada A4, per un drammatico incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, lunedì 16 gennaio. Coinvolti quattro mezzi pesanti, morto un uomo di 49 anni. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 5.30 nel tratto tra Trezzo e Cavenago, in Brianza, in direzione del capoluogo lombardo.

Sono quattro le persone coinvolte. Purtroppo per un 49enne non c’è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dalle prime informazioni trapelate e riportate dai colleghi di Milanotoday, gli altri feriti sono tre uomini di 28, 34 e 45 anni. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: i sanitari sono intervenuti con due ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Nello scontro – un maxi tamponamento – sarebbero rimasti coinvolti quattro camion. Uno dei mezzi si è ribaltato perdendo il carico sulla carreggiata.

Traffico in tilt, con parte della A4 chiusa e code di circa dieci chilometri. Per chi arriva da Brescia, si consiglia di uscire a Castegnato e di prendere la Brebemi. Per le lunghe percorrenze (verso Torino), si può poi continuare sulla A58 Tangenziale esterna di Milano, fino al successivo innesto con la A4.

“Alle 6:30 circa, sulla A4 Milano-Brescia, è stato chiuso il tratto compreso tra Seriate e Cavenago in direzione Milano”, ha fatto sapere Autostrade per l’Italia. “All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda e 3 km in corrispondenza dell’uscita di Seriate in direzione Milano”, hanno chiarito dalla società che gestisce la strada.

Sono chiuse le entrate di Trezzo e Capriate e Bergamo. Chi è in viaggio verso Milano deve uscire a Seriate dove si registrano 4 km di coda e rientrare a Cavenago, dopo aver percorso la SS498 e la A35 Brebemi.

