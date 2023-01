I vigili del fuoco, stamane, intorno alle 8.30, sono intervenuti in viale Belforte, a Varese, a causa di un incendio in una fonderia. Le fiamme hanno interessato il locale trasformatori della media tensione che è stato dichiarato inagibile. Nessun problema per il resto dell’attività produttiva. Non si sono registrati feriti. Sul posto dodici vigili del fuoco con un’autopompa, due autobotti e un’autoscala. vbo/gsl