Maddalena Cerri a soli 23 anni è partita in barca a vela verso i Caraibi per piantare un albero ogni 100 chilometri. Un progetto chiamato “Treeps” che ha lo scopo non solo di viaggiare nel modo più sostenibile possibile ma anche di sensibilizzare le persone al tema green. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha raccontato la sua storia.

