Il Sindacato SIGIS di fronte alle nuove sfide 

Il Sindacato SIGIS (Gestori impianti Sportivi) di fronte alle nuove sfide

Conoscete SIGIS? È il Sindacato Italiano Gestori Impianti Sportivi, attivo dal 2020 in tutta Italia.

Si occupa di impianti sportivi pubblici e privati, polivalenti, piscine, parchi acquatici, palasport e centri fitness.

L’obiettivo è che possa diventare sempre più rappresentativo rispettando in pieno il motto “l’unione fa la forza”.

Per questo, a partire da oggi, lanciamo con forza la campagna di adesione al Sindacato per il 2023.

Il Prof. Sergio Tosi, presidente di SIGIS, chiama a raccolta i gestori: “Le difficoltà non sono terminate con l’affievolirsi del Covid, i rincari energetici da gestire e la nuova riforma del lavoro sportivo sono le sfide più complesse che ci attendono nel settore.

Solo andare in modo compatto a confrontarsi con gli Enti governativi può permetterci di ottenere dei risultati positivi per la gestione degli impianti. Per questo vorremmo aumentare ancora di più le adesioni a SIGIS, è il momento in cui far sentire la nostra voce per far capire che anche lo sport è un settore fondamentale dell’economia italiana”.

La funzione sociale dello sport è assolutamente di primo piano, ma per essere svolta è fondamentale che gli impianti possano rimanere aperti. Non dimentichiamo che le piscine offrono una disponibilità e hanno un ruolo fondamentale per la sicurezza in acqua, di sé stessi e degli altri.

SIGIS collabora con gli Enti di Promozione Sportiva ed è stato fondatore del Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori, al quale aderiscono il 90% circa delle strutture italiane.

È in questi casi che l’adesione a SIGIS diventa importante perché è parte attiva nei rapporti con Enti Pubblici e Governo per chiudere aiuti e portare avanti istanze fondamentali per la prosecuzione dell’attività, salvaguardando anche il posto di lavoro di tanti dipendenti. Uno dei nostri maggiori risultati è stato certamente l’acquisizione di aiuti a fondo perduto che sono stati versati dallo Stato negli ultimi anni pandemici.

Fare squadra per condividere difficoltà, trovando le soluzioni opportune con iniziative e scelte che possono rappresentare un punto di forza.

SIGIS offre consulenza gratuita amministrativa, legale, fiscale, energetica, assistenza per la partecipazione ad appalti, assistenza a nuove start up di gestori.

Il Sindacato si occupa anche di formazione all’interno delle strutture attraverso convenzioni con Enti di Promozione Sportiva, ma non solo perché è attivo anche nell’organizzazione di manifestazioni sportive, campionati, attività promozionali e agonistiche.

Per conoscere meglio le nostre attività potete consultare anche il sito internet www.sindacatosigis.it