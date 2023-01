Il nuovo Codice degli Appalti: una sfida per i Comuni sardi

Il nuovo Codice degli Appalti rappresenta una “sfida” di efficienza e modernità per le opere pubbliche in Sardegna. Un impegno particolare per gli Amministratori locali e per i Tecnici comunali.

Con un apposito Seminario che si terrà Venerdì 10 febbraio a Cagliari, dalle ore 8,30 alle 14, nella Sala Convegni “ Salvatorangelo Cucca” in Piazza Galilei 17, l’Associazione Sarda Enti Locali, ASEL Sardegna, avvia una specifica attività formativa. Un’attività di carattere culturale e professionale, per far conoscere gli aspetti fondamentali del nuovo impianto legislativo, in attuazione della legge delega n.78 del 2022, imperniata sui principi del “ risultato”, della “fiducia “ e dell’ “accesso al mercato” oltre agli allegati relativi alla normativa di natura regolamentare.

Introdotto dal Presidente dell’ASEL Sardegna Dottor Rodolfo Cancedda, il Seminario sarà condotto dall’Avv. Alberto Ponti, esperto in contrattualistica pubblica, che risponderà anche agli eventuali quesiti che verranno formulati dai partecipanti.

Per partecipare al Seminario è necessario iscriversi entro lunedì 6 febbraio.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’ASEL Sardegna (Tel. 070/42233oppure cellulare 349.7027578 – mail: asel@aselsardegna.it)

I cardini edl nuovo Codice degli Appalti

Semplificare, velocizzare, sburocratizzare. Sono i tre cardini attorno ai quali ruota il nuovo Codice degli Appalti.

Il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli. Il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso. Infatti, questo riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. E, inoltre, il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Di seguito alcune tra le principali innovazioni introdotte.

