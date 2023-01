Legge finanziaria: il Gruppo M5S propone il “Superbonus Regione”

“Il M5S punta sul ‘Superbonus Regione’.

Per superare le difficoltà legate alla cessione del credito e contrastare gli effetti dannosi legati alle modifiche apportate dal Governo Meloni alla misura del Superbonus, il Movimento 5 stelle in Sardegna fa da apripista e lancia la proposta del Superbonus Regione, una misura elaborata in collaborazione con i nostri vertici nazionali”.

advertisement

“Il Gruppo M5s in Consiglio regionale, come primo gruppo consiliare in Italia, ha presentato un emendamento alla Legge Finanziaria;

attualmente in discussione, sviluppa varie soluzioni:

l’acquisto dei crediti d’imposta legati al Superbonus;

la costruzione di una piattaforma informatica per monitorare i crediti fiscali e mettere in contatto domanda e offerta dei crediti stessi;

l’istituzione di un Fondo di garanzia per favorire credito bancario alle aziende che hanno crediti fiscali bloccati nei cassetti”.

“In questo modo la Regione assumerebbe un ruolo fondamentale nel favorire il protrarsi degli innegabili effetti positivi che il Superbonus ha generato;

e potrà ancora generare.

Proponiamo inoltre che la Regione utilizzi risorse derivanti da Fondi europei per costruire, strutturandoli al meglio, dei propri incentivi diretti alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici”.

Lo comunicano i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle Alessandro Solinas, Michele Ciusa, Desirè Manca, Roberto Li Gioi.