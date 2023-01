Il caso di Alessandro e Maria

Il caso di Alessandro e Maria – A vent’anni dalla morte di Giorgio Gaber il Teatro Laboratorio Alkestiks dedica un piccolo omaggio alla sua arte, al suo vasto lascito, a quanto di lui ci è rimasto di ancora vitale, attuale, luminoso.

Ad ogni nostro ritorno a Gaber/Luporini in noi un sussulto di coscienza. Il caso di Alessandro e Maria.

Lo spettacolo, in versione ridotta, debutterà e replicherà al Teatro Alkestis.

Via Loru 31, Cagliari.

advertisement

Martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio 2023 alle ore 21.00 e vedrà in scena gli attori Andrea Meloni e Sabrina Mascia.

IL CASO DI ALESSANDRO E MARIA è un dialogo intimo e drammatico, sfiorato da una comicità leggera e surreale.

I due si raccontano la loro vita presente ma, inevitabilmente, ritornano al loro antico amore come se il tempo non fosse mai trascorso.

Sono due personaggi veri, autentici e allo stesso tempo buffi e infantili: Maria insoddisfatta, timida, apprensiva, puerile e compiaciuta di esserlo.

Alessandro insicuro, vigliacco, geloso, moralista e pieno di sé, anche lui rimasto un po’ bambino.

Uno spettacolo cinico, vero, struggente; uno sguardo al passato che non può più tornare, al presente che forse non è come vorremmo e al futuro che possiamo solo sognare.

Le due Compagnie cagliaritane vogliono esprimere un ringraziamento alla Fondazione Giorgio Gaber e a Paolo Dal Bon per i 10 anni di amicizia e collaborazione.

Ingresso:

intero € 7,00

ridotto under 25 e over 65 € 5,00

I biglietti possono essere acquistati online ai seguenti link:

31 gennaio INTERO https://py.pl/qUcwcd2qUO

31 gennaio RIDOTTO under 25 e over 65 https://py.pl/2J9fwr

1 febbraio INTERO https://py.pl/ciLOf

1 febbraio RIDOTTO under 25 e over 65 https://py.pl/1BaAYW

Per informazioni e prenotazioni: 380 1231839 – info@teatroalkestis.it