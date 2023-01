I nonni nelle case di riposo di Sassari festeggiano l’inizio del Carnevale

La Residenza sanitaria assistenziale “Matida” di Sassari, gestita da Sereni Orizzonti, ha festeggiato il giorno del fuoco di Sant’Antonio, che segna l’inizio del Carnevale. I nonni hanno colorato tutte le maschere sarde, che in seguito hanno addobbato le pareti della residenza.

Infatti, l’inizio del Carnevale in Sardegna è segnato da un evento suggestivo che ci regala uno spettacolo memorabile: i fuochi di Sant’Antonio Abate. Si tratta di una festa diffusa in tutta Italia, ma in Sardegna segna la prima uscita delle maschere tipiche: Mamuthones e Issohadores a Mamoiada, Boes, Merdule e Filonzana a Ottana, S’Urtzu e Su Pimpirimponi a Sadali. Questa ricorrenza affonda le radici nella leggenda secondo cui Sant’Antonio Abate, rubò negli inferi la scintilla per donarla agli uomini affinché si difendessero dalle temperature gelide.

“L’evento è stata un’ottima occasione per creare momenti di socialità – dichiara Paola Elena Borsato, direttrice della struttura -. Ai nostri ospiti ha fatto molto piacere parlare di tradizioni e riviverle in prima persona“.

La residenza “Matida” può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti. Ossia, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali. La residenza ha circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.

